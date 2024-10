Laura Pausini massacrata dopo il cambio di look, la foto ritoccata scatena un chiasso eclatante: “Dovrebbe evitare queste figure”

Laura Pausini e l’ondata d’odio ricevuta dopo l’immagine pubblicata sui social. Agli utenti non è sfuggito un dettaglio significante.

Laura Pausini è sicuramente una delle cantanti più amate e seguite del panorama musicale italiano. In queste ore la donna ha condiviso sui social un’immagine che ha attirato l’attenzione di molti utenti. Sembrerebbe che la cantante abbia utilizzato qualche ritocchino digitale, e la cosa ha suscitato un’ondata di critiche.

Ma ecco nello specifico che cosa è accaduto e perché in queste ore non si sta parlando d’altro.

Laura Pausini è una cantante con la C maiuscola e, grazie alla sua incredibile voce e al talento, è riuscita a entrare nel cuore di tutti. Ancora oggi la donna riempie gli stadi e i palazzetti d’Italia, e sono molti i fan che la seguono costantemente. Nonostante però la donna sia particolarmente amata dagli italiani, in queste ore è stata al centro di un’ondata d’odio senza precedenti.

Cosa ha scatenato questa discussione online? Una sua foto divenuta virale, in cui è praticamente irriconoscibile.

L’immagine di Laura Pausini divenuta virale

La Pausini, oltre ad essere incredibilmente brava con la musica, è anche una bellissima donna. I suoi lineamenti particolari e il suo sorriso stampato sempre sul volto sono degli accessori che la rendono di una bellezza disarmante. In queste ore, però, la donna ha condiviso un’immagine che ha attirato l’attenzione e le critiche di molti.

A parlare è stato proprio Giuseppe Candela, che su X ha evidenziato come la donna si sia sottoposta a qualche ‘ritocchino’.

Premesso che ognuno può scegliere come mostrarsi, questa non è Laura Pausini e lo sappiamo tutti. Ognuno ha le proprie insicurezze, va bene togliersi dei difetti con photoshop ma una star di quel calibro dovrebbe evitare queste figure. pic.twitter.com/0XZc8SysCU — Giuseppe Candela (@GiusCandela) September 24, 2024

I dettagli che non sono sfuggiti

L’immagine vede Laura Pausini in un lungo e bellissimo abito bianco, ha le braccia alzate, e sembra che abbia delle ali d’angelo. Sorride come sempre e guarda in alto, mentre porta un colore di capelli mai visto prima: il biondo platino. Candela ha però sottolineato come, questa volta, la cantante abbia scelto di utilizzare fin troppi filtri facciali: “Ognuno ha le proprie insicurezze, va bene togliersi dei difetti con Photoshop, ma una star di quel calibro dovrebbe evitare queste figure”. Altri utenti hanno dato ragione all’uomo, e hanno definito la Pausini come irriconoscibile.

Bisogna però sottolineare che ognuno è libero di fare quello che vuole e, ormai lo sappiamo, sui social tutti ricorrono a questi ‘trucchetti’!