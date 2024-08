“Lascia il GF e corri da me”: Signorini convocato negli studi RAI | Pronto per lui un appuntamento in Prime Time

Alfonso Signorini è stato convocato negli studi Rai. Dovrà lasciare il Grande Fratello per un attesissimo appuntamento.

Alfonso Signorini è il mitico timoniere della trasmissione più seguita d’Italia: quella del Grande Fratello. Il conduttore è da diversi anni a questa parte in prima serata su Mediaset, a commentare le vicissitudine dei concorrenti. L’uomo è però stato convocato direttamente negli studi Rai. È già pronto un appuntamento per lui in Prime Time e non si sta parlando d’altro.

Ecco dunque però in quale trasmissione potrebbe apparire il conduttore televisivo e quale invito ha già entusiasmato tutti i telespettatori.

Il giornalista Alfonso Signorini è ormai il padrino del Grande Fratello, il reality in cui i vari gieffini concorrono tra di loro per il montepremi finale. Attraverso il suo carattere forte e sicuro, l’uomo è sempre riuscito a dare dei consigli sinceri e schietti ai vari concorrenti. Questa prossima edizione del GF lo vedrà nuovamente come timoniere e i fan dell’uomo sono eccitati dalla notizia. Quali saranno i nomi che l’uomo riuscirà a scovare per creare delle nuove dinamiche?

Una collega di Signorini ha però deciso di convocarlo in Rai, per fargli un’intervista schietta e amata dal pubblico di italiani.

Alfonso Signorini convocato da Francesca Fagnani

La mitica Francesca Fagnani, durante una sua recente intervista per Chi, è tornata a parlare di Alfonso Signorini. La donna è la madrina di Belve e attualmente la trasmissione andrà in onda sulla Rai anziché sul Nove, come accaduto nelle ultime edizioni. Francesca è stata raggiunta dal settimanale per parlare del suo nuovo libro “Mala” ed ha approfittato per dare qualche chicca in più sulla sua trasmissione tanto attesa. L’edizione sarà di ben 8 puntate e cominceranno il 26 novembre.

Tuttavia la donna non ha voluto rivelare i papabili nomi che saranno intervistati senza peli sulla lingua.

L’invito a Belve come ospite

Proprio al settimanale di Alfonso Signorini, la Fagnani ha rivelato: “Chi vorrebbe come ospite a Belve nella prossima stagione? Alfonso Signorini. Anzi, ne approfitto per fare un appello su Mediaset: ‘E su che vi costa liberarlo per una sera?’” Questo invito della giornalista rivolto direttamente verso la Mediaset è divenuto immediatamente virale e, nonostante Alfonso sia già stato intervistato dalla donna in passato, tutti sperano che l’uomo accetti nuovamente.

Non ci resta che vedere se la Mediaset lascerà Signorini per qualche ora in Rai così che il pubblico di italiani potrà godersi questa tanto attesa intervista!