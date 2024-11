Lacrime a fiumi per Lino Banfi, l’addio dell’attore è un vero colpo al cuore: “Ho pianto per molto meno” | Nessuno era pronto ad accettarlo

Lo straziante addio di Lino Banfi che ha emozionato tutti gli italiani. Nessuno era pronto ad una notizia del genere.

Lino Banfi è sicuramente uno degli attori e dei personaggi pubblici più amati della nostra Nazione. Grazie alla sua simpatia e alla sua genuinità, è diventato praticamente il nonno di tutti! In queste ore, però, il suo addio ha emozionato tutta Italia.

In pochi si sarebbero potuti aspettare una notizia simile, e in queste ore sui social non si sta parlando d’altro.

Lino Banfi è un attore con la A maiuscola che, con le sue fiction e i suoi film, ci ha accompagnato per moltissimo tempo. Non amarlo è praticamente impossibile, e diversi italiani sono legati a lui principalmente per un suo ruolo: quello di Nonno Libero nella fiction Un Medico in Famiglia. E se questa serie-tv è stata la tua infanzia e ami profondamente l’uomo, forse dovresti continuare a leggere il prossimo paragrafo.

Questo perché, proprio in queste ore, Lino ha girato un video veramente straziante e inaspettato.

Il triste addio del mitico Lino Banfi

Come detto precedentemente, gran parte degli aficionados è legata profondamente al suo ruolo di Nonno Lino nella serie un Medico in Famiglia. Andata in onda per dieci stagioni dal 1998, questa sit-com è entrata nella storia della televisione italiana. I più nostalgici avranno riguardato qualche puntata e, qualcun altro ancora ripenserà sicuramente a quella splendida famiglia con le lacrime agli occhi. Nonostante siano diversi anni che non va più in onda, ancora oggi la fiction conta migliaia di fan in giro per la Nazione.

E per aumentare ancora di più la nostalgia, Lino ha deciso di condividere sui social un video veramente emozionante. Ecco quale.

Il video strappalacrime dell’attore

L’attore ha pubblicato su TikTok un video in cui passeggiava nello storico set, fuori dall’iconica casa di Un Medico in Famiglia. Nonostante si possa scorgere soltanto la recinzione e il cancello, è praticamente impossibile non riconoscerla. Dopodiché ha chiesto ai fan: “Quanti di voi si ricordano?” Inutile dire che, caro Lino, tutti quanti si ricordano alla perfezione! Qualcuno ha condiviso poi il video su X, e ha commentato così le immagini: “Ho pianto per molto meno”. D’altronde, Un Medico in Famiglia è un pezzo di cuore per molti, e vedere proprio Nonno Libero in questo luogo è stato sicuramente molto emozionante.

Insomma, se volevi far piangere mezza Italia, Lino, ci sei riuscito alla perfezione!