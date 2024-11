Lacrime a Ballando con le Stelle: il gesto di Anna Lou nei confronti della madre scombussola tutti | Non l’abbiamo mai vista così

Il gesto che ha fatto Anna Lou verso sua mamma ha fatto commuovere tutti a Ballando con le Stelle, in quanto i fan non l’avevano mai vista così.

Ballando con le Stelle sta tenendo alto l’interesse del pubblico quest’anno, ancora di più di quello che già faceva normalmente con le edizioni passate. I colpi di scena si sprecano in questa stagione, e non siamo neanche alla fine.

Questo per indicare quanto ancora sia fertile il terreno su cui si basa il noto talent. Sicuramente, la presunta storia d’amore tra Bianca Guaccero e Giovanni Pernice sta facendo discutere molto i fan, in quanto essi vorrebbero saperne di più.

Per non parlare del malumore registrato tra la Guaccero e la giuria, che ha bollato recentemente la sua performance perfetta come “noiosa” e “senza anima”, tanto da portare la conduttrice a protestare: “Non sono una macchina senza anima, perché la metto in qualsiasi cosa faccio”.

Se da un lato quindi c’è la Guaccero, dall’altra c’è Anna Lou, la quale ha fatto commuovere tutto il pubblico di Ballando con le Stelle grazie ad un gesto a beneficio della madre Asia Argento.

Un gesto che non è passato inosservato a Ballando con le Stelle

La puntata di Ballando con le Stelle andata in onda sabato 16 novembre ha talmente tanto movimentato la rete che ancora oggi, a distanza di giorni, sta facendo discutere. A prescindere da tutto quello che è successo, sicuramente l’attenzione più grande l’ha ottenuta Sonia Bruganelli per via di quell’incidente hot avvenuto dopo la sua performance. La gonna dell’ex moglie di Paolo Bonolis si è infatti alzata pericolosamente, costringendo l’ex opinionista a correre ai ripari dietro le quinte per risistemare il vestito.

Inoltre, dopo l’ennesimo botta e risposta con Selvaggia Lucarelli, la Bruganelli sta facendo preoccupare i suoi fan dopo un duro sfogo rilasciato sui social, nel quale si è detta: “Demotivata”. Non si sa dunque se Sonia proseguirà nella sua avventura, o se deciderà di abbandonare prima. Decisamente, la prossima puntata sarà carica di aspettative.

vedere asia argento tra il pubblico per anna lou è strano per chi c’era ai tempi in cui era lei la concorrente a ballando, ossia otto anni fa#BallandoConLeStelle pic.twitter.com/S3y8wHBihL — marti|addictedtoleserietv (@addictedtolese2) November 16, 2024

Anna Lou e sua mamma Asia Argento

Tra i vari fatti che stanno facendo chiacchierare i fan di Ballando con le Stelle, c’è stato anche un fatto commovente, ovvero l’abbraccio tra una figlia e una mamma, visibilmente molto commosse. Stiamo parlando di Anna Lou Castoldi, la quale dopo la sua performance travolgente, incentivata da Mariotto, ha consegnato una rosa bianca a mamma Asia Argento, la quale si è lasciata andare in un tenero abbraccio con sua figlia.

La sala si è commossa, soprattutto per la spensieratezza con cui hanno visto Asia Argento, la quale era da un po’ che non sorrideva così, come hanno riportato sui social. In merito alla Castoldi la curiosità dei fan impazza anche verso quello che potrebbe essere l’inizio di una nuova storia d’amore con Nikita Perotti, secondo il gossip rilasciato in diretta da Rossella Erra. Sarà vero?