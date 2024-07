La Talpa, spunta l’anticipazione clamorosa: al timone del reality arriverà proprio lei | Il selfie che ha scatenato l’Italia

Anticipazione clamorosa sulla Talpa, il reality che stanno tutti attendendo. Ecco chi potrebbe arrivare al timone della trasmissione.

Tutti stanno aspettando con ansia il ritorno della trasmissione la Talpa su Canale 5 e, da diverse settimane, circolano già le prime indiscrezioni. In queste ore una ha attirato l’attenzione di tutti quanti. Sembrerebbe infatti che una nota conduttrice possa prendere il timone del reality. Ma ecco nello specifico di chi si tratta e perché l’Italia si è immediatamente scatenata.

La Talpa è sicuramente uno dei reality che è rimasto nel cuore degli italiani ma che, purtroppo, da diversi anni non è stato riproposto nel palinsesto del Biscione.

Da diverso tempo si vocifera però che la trasmissione tornerà finalmente ad intrattenere il pubblico d’Italia e la cosa è stata praticamente confermata. I fan del programma provano a immaginare da settimane chi potrà essere il futuro conduttore. E in queste ore è sbucata un’immagine che sembra confermare la sua identità.

Ecco dunque chi potrebbe essere il futuro timoniere della tanto attesa e seguita trasmissione La Talpa.

Le indiscrezioni sulla trasmissione La Talpa

Nelle ultime settimane si era ipotizzato che a condurre la trasmissione fosse Ilary Blasi. La simpaticissima romana sembrava perfetta nel ruolo in questione, visto anche il suo successo con l’Isola dei Famosi. Tuttavia, TvBlog e Dagospia avrebbero smentito tale possibilità, e Grazia Sambruna ha spiegato: “Da quanto abbiamo appreso Ilary Blasi non condurrà più lo show. Inizialmente era stato fatto il suo nome, ma poi qualcosa è andato storto.” Nei prossimi giorni verrà annunciato il nome ufficiale, ma qualcuno ha già notato un dettaglio interessante sui social.

La mitica Paola Perego avrebbe infatti condiviso un selfie che non è certamente passato inosservato.

Paola Perego assieme all’autore Marco Salvati

Paola Perego è la storica conduttrice della trasmissione La Talpa e, proprio in queste ore, ha pubblicato su Instagram un selfie con l’autore storico del programma, Marco Salvati, mentre bevono uno spritz. Ad aver scatenato l’attenzione dei fan non è stata tanto l’immagine, quanto piuttosto i like che la conduttrice ha messo ad alcuni commenti, come: “Grandi! Vi prego ditemi che Paola condurrà La Talpa, sarei felicissima!” Insomma, tutti questi indizi sembrano condurre verso la stessa direzione: Paola potrebbe essere la timoniera del reality.

Non ci resta che attendere nelle prossime ore per vedere se questa indiscrezione è effettivamente la realtà.