La Talpa scalda i motori, confermata la presenza della storica coppia di Amici: parteciperanno allo show come un concorrente unico

Good news per tutti coloro che aspettano da molti anni il ritorno del reality, La Talpa. La storica coppia di Amici approderà nel programma Mediaset in veste di concorrente unico.

La prima puntata de La Talpa è andata in onda circa 20 anni fa, e nelle successive tre stagioni è cambiato soltanto il canale, in quanto la prima edizione è andata in onda su Rai 2, e poi sempre su Italia 1 con la conduzione di Paola Perego.

Nonostante il reality sia stato subito apprezzato, dopo l’ultima puntata andata in onda nel 2008, il programma televisivo si è preso un’aspettativa molto lunga, nonostante il pubblico non l’abbia mai dimenticato.

Finalmente, dopo tanto tempo, Pier Silvio Berlusconi ha deciso di accontentare gli aficionados dello show, e così nel prossimo palinsesto 2024-2025 il famoso show dovrebbe tornare, con un look restaurato e anche con delle regole completamente nuove.

Nelle ultime ore, inoltre, è stato reso noto il cast, nel quale sarà presente anche la storica coppia di Amici in veste di concorrente unico, per la gioia dei fan, vista la popolarità che i due hanno guadagnato. Ecco chi vedremo.

Le novità de La Talpa

Qualche giorno fa, Diletta Leotta è stata ospite da Silvia Toffanin a Verissimo, dove ha rilasciato qualche anticipazione in merito all’inizio de La Talpa, che sta ormai scaldando i motori. Un riscaldamento lungo, che promette però delle prestazioni da Ferrari, quando ingranerà la marcia. Come ha rivelato la mamma di Aria, questo show sarà completamente differente dalle edizioni passate.

L’ha definito come un “programma tridimensionale”: “C’è una parte di spionaggio, di fatto, dove si trasformano in detective e tutti cercano di capire un po’ chi è La Talpa, poi c’è una parte di azione… Missioni e prove al limite dell’essere umano e della sopportazione umana… E poi c’è una parte molto più emotiva, sentimentale…”. Parole che fanno presagire uno show adrenalinico, dove la noia non sarà di casa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Verissimo (@verissimotv)

Il cast dello show di Diletta Leotta

Sempre durante la puntata di Verissimo, la conduttrice de La Talpa, ha rivelato a Silvia Toffanin i nomi che prenderanno parte al reality. Vedremo quindi, come riportano anche da msn.com: Andrea Preti, Ludovica Frasca, Elisa Di Francisca, Orian Ichaki, Lucilla Agosti, Marina La Rosa, Marco Melandri, Alessandro Egger e Gilles Rocca.

Tra loro ci sarà anche un altro concorrente, o meglio una coppia che giocherà come una singola persona. Direttamente da Amici, troviamo i ballerini Veronica Peparini e Andreas Muller. Non abbiamo dubbi che il loro ingresso apporterà un clima più vivace e “friccicarello” all’intero programma!