La Talpa, ora è tutto ufficiale: tra i concorrenti della nuova edizione anche l’amatissima coppia di Amici | L’indiscrezione esplosiva

Nuova indiscrezione esplosiva in merito all’iconico show Mediaset, La Talpa, il quale tornerà con il “botto”. Ecco chi sarà l’amatissima coppia di Amici i cui nomi echeggiano tra la lista dei prossimi concorrenti.

Ci sono alcuni show che nonostante siano passati diversi anni da quando sono stati trasmessi per la prima volta, continuano a rimanere nel cuore dei fan, i quali sperano sempre di rivederli nuovamente nel palinsesto.

Per quanto riguarda La Talpa, il discorso è più complesso in quanto la prima stagione l’abbiamo vista sulla Rai nel 2004, dalla successiva stagione, i fan hanno cambiato canale spostandosi tra le reti Mediaset, godendosi lo show dal 2005 al 2008. Nonostante tutto, i telespettatori gli sono sempre stati fedeli sperando in un suo ritorno.

In quegli anni abbiamo visto una straordinaria Paola Perego alla conduzione, la quale si è dilettata con tutte e tre le stagioni. La conduttrice ha talmente tanto lasciato “il segno” nella mente dei fan che in molti hanno sperato potesse tornare nuovamente a condurre anche questa nuova edizione dopo averla vista a pranzo con il l’autore dello show qualche settimana fa.

In realtà Paoletta continuerà con la sua socia SuperSimo in Rai, mentre al timone dello show ci sarà un’altra grande conduttrice. Vi sveliamo tutto quello che sappiamo in merito, compreso la coppia di Amici inclusa tra i concorrenti della nuova edizione del reality.

La Talpa: tutto quello che sappiamo finora

La Talpa, a grande richiesta del suo pubblico che non ha mai dimenticato questo show, rimasto in pensione per molti anni, finalmente tornerà sul piccolo schermo, dopo la conferma rilasciata da Pier Silvio Berlusconi, durante la presentazione del nuovo palinsesto Mediaset. Come possiamo anche leggere su un articolo rilasciato da FQMagazine, al comando ci sarà lei, la neo sposina, Diletta Leotta, la cui bravura è cosa ormai risaputa.

Preparatevi ad abbandonare l’idea che avevate dello show, in quanto in vista ci saranno grandi cambiamenti “esplosivi”, non solo dalla conduttrice ma dal fatto che non ci sarà uno studio dove verrà trasmessa in diretta, ma le puntata si registreranno come con Temptation Island. Saranno trasmesse prima su Infinity e poi su Canale 5, mentre la finale sarà trasmessa prima sul noto canale e poi in streaming.

La coppia di Amici nello show

In merito ai futuri concorrenti, vi riportiamo prima i nomi che dovrebbero essere certi, come segnalano da FQMagazine e poi quelli non ancora confermati. Se non succede nulla nelle prossime settimane, oltre a Diletta Leotta, i concorrenti ufficiali che prenderanno parte alla prossima e tanto attesa edizione de, La Talpa, dovrebbero essere Jo Squillo, Ludovica Frasca, Elisa Di Francisca, Orian Ichaki e Lucilla Agosti.

Come anticipato invece da davidemaggio.it, potrebbero entrare nel cast anche Marina La Rosa, Nicola Ventola, Marco Melandri, Marco Berry, Alessandro Egger e Gilles Rocca. Da TvBlog invece arriva l’indiscrezione che potrebbero partecipare anche una delle coppie di Amici più amate di sempre, cioè Veronica Peparini e Andreas Muller. Non ci resta quindi che attendere

conferme in merito ma i telespettatori non vedono l’ora di scoprire chi sarà la talpa di questa edizione.