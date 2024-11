La Talpa, Marina La Rosa distrugge tutti i teatrini: “Fa la primadonna” | L’affondo tagliente gli ha rovinato i piani

Marina La Rosa ha affilato le unghie a La Talpa e ha rivelato un dettaglio che ha lasciato tutti senza parole in merito a un suo compagno d’avventura. Ecco perché gli ha rovinato i piani.

La Talpa è ufficialmente iniziato e i fedelissimi del reality non potrebbero esserne più contenti, anche perché sono anni che stanno aspettando il suo ritorno in grande stile. Abituati a Paola Perego in veste di conduttrice per tutte le edizioni passate, gli spettatori hanno iniziato ad apprezzare anche la sostituta Diletta Leotta.

La nota inviata di Dazn ha preso il suo ruolo con molta serietà, e nonostante la critica dell’auricolare e i numeri dello share che non sono ancora stellari, la Leotta piace a molti sui social. Il suo charme è indiscusso, anche se per il momento i fan stanno accogliendo il reality in maniera tiepida. C’è da dire che siamo solo all’inizio, in quanto le cose potrebbero sempre cambiare.

Il fatto di rendere il programma simile a Temptation Island, quindi registrato e non in diretta come il Grande Fratello ha infatti diviso il popolo del web.

A ogni modo, una delle concorrenti, la nota Marina La Rosa, ha svelato un retroscena che ha lasciato tutti senza parole. E quell’affondo tagliente non è passato inosservato.

La Talpa: Alessia Marcuzzi vs Diletta Leotta

Diletta Leotta, come dicevamo, è l’attuale conduttrice de, La Talpa, sottotitolata Who is the Mole. Che la Leotta davanti alle telecamere ci sappia fare lo sapevamo già, basta vederla in azione non solo con il reality, ma anche a Dazn o con il suo canale podcast, Mamma Dilettante. Eppure, in questi giorni non si parla soltanto della nota conduttrice, bensì anche di Alessia Marcuzzi, il cui nome, in modo indiretto è stato collegato al reality.

Come possiamo leggere da rds.it, Alessia sarebbe pronta a condurre un reality in stile La Talpa per Prime Video, il cui nome dovrebbe essere The Traitors. L’obbiettivo di questo reality sarà quello di scovare “i traditori” appunto, i quali si scontreranno con “i fedeli”, che dovranno superare le varie prove per vincere il montepremi. Secondo quanto riportato da Dagospia, questo nuovo show dovrebbe arrivare nel 2025 e il pubblico non vede l’ora.

Marina: -“Io son stata l’unica a dire ad Andrea se vuoi andare, vai tanto sapevo che non l’avrebbe fatto.

Gli piace essere prima donna, ha fatto questa scena per sentirsi protagonista ma poi non è andato da nessuna parte” MARINA TU SEI LA CONCORRENTE #LaTalpa pic.twitter.com/qBlXHgOzDR — soleil sorge supporter 🌛 (@teamsoleilsorge) November 11, 2024

Le parole di Marina La Rosa

A prescindere da quello che succederà su Prime Video, per ora i fan del reality si godono La Talpa e Diletta Leotta a Mediaset. Durante la seconda puntata andata in onda l’11 settembre abbiamo assistito a diversi colpi di scena, dall’episodio della valigetta, fino ad arrivare all’eliminazione di Marco Melandri. In tutto questo, abbiamo udito le parole di Marina La Rosa, in merito all’atteggiamento di Andrea Preti, con il quale non c’è andata leggera. Egli avrebbe infatti minacciato di abbandonare il programma dopo una discussione, salvo poi restarsene buono buonino con il resto del cast.

Ecco che cosa ha rivelato a Diletta: “Io son stata l’unica a dire ad Andrea se vuoi andare, vai tanto sapevo che non l’avrebbe fatto. Gli piace essere primadonna, ha fatto questa scena per sentirsi protagonista ma poi non è andato da nessuna parte“. A questo punto sui social sono in molti che si sono chiesti: “Sarà lui la talpa”?