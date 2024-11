La Talpa lascia tutti bocca asciutta | Grasse risate per l’infiltrato nello show

Quell’indizio schiacciante trovato a, La Talpa, lascia i concorrenti a bocca asciutta. Il motivo è presto detto anche se quell’infiltrato nello show ha fatto sorridere tutti.

La Talpa dopo molti anni di stop è tornata per la gioia del pubblico che aspettava questo reality da parecchio. Purtroppo, almeno per questa ultima edizione, gli ascolti non hanno ripagato quell’attesa voluta da Mediaset.

La prima puntata ha visto uno share del 14%, seguita da quel 10,57% durante la seconda, numeri che poco si adattano agli indici di ascolto che generalmente l’emittente privata “porta a casa”.

Non si sa di preciso cosa succederà nelle prossime edizioni, in quanto potrebbe esserci sia la svolta, sia la prosecuzione di questa linea di ascolti bassi fino alla fine. In merito alla conduttrice, Diletta Leotta, c’è chi l’applaude e chi la fischia, come col gioco del pallone.

Sinceramente Diletta se lo aspettava questo paragone, visti anche i successi ottenuti su Dazn. A ogni modo, tra i concorrenti è spuntato un indizio che ha lasciato tutti senza parole, anche se poi, sono rimasti a bocca asciutta.

La Talpa: una performance che fa discutere

Sono molteplici le recensioni rilasciate online, in merito al ritorno del reality Mediaset, La Talpa, all’epoca tanto amato e seguito dai fan. Leggendo quello che pensano da FanPage, pare proprio che quella suspense e quei colpi di scena amati nelle stagioni precedenti, in questa, neanche l’ombra.

Diciamo che le critiche abbondano, in quanto per molti è uno spettacolo da guardare, soprattutto per la presenza di Diletta Leotta, per altri invece la scelta sarebbe stata perfino troppo azzardata. Insomma, il reality ha perso, almeno per il momento, quello smalto che l’aveva caratterizzato nel corso degli anni.

Un indizio non troppo schiacciante

A prescindere dalla questione degli ascolti, l’attenzione del pubblico in merito a La Talpa, si è concentrato su altro. Nelle ultime puntate, l’indizio ritrovato da Alessandro Egger e Orian Ichaki aveva fatto ben sperare che la soluzione al mistero fosse presto svelata. In pratica i due concorrenti nella libreria della villa avevano trovato il libro di Elisa Di Francisca, Giù la maschera.

I concorrenti pensavano di aver risolto il mistero, se non fosse che la Di Francisca è stata eliminata poi in seguito, lasciando l’amaro in bocca su chi pensava di aver già capito tutto del gioco. Quindi è palese intuire come i Vip siano tornati a vestire i panni di Sherlock Holmes per cercare altri indizi del caso. E l’identità della Talpa è stata infine associata alla figura di Lucilla Agosti. Per molti, un’edizione confusionaria, approssimativa e fin troppo frettolosa. E probabilmente, non ha aiutato neppure l’assenza della diretta!