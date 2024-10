“La peluria sulle cosce non si può vedere!”: Antonella Clerici gelata dalla critica in diretta | Il commento tagliente ha zittito tutto lo studio di Rai1

Antonella Clerici e l’assurda critica avvenuta in diretta. Il commento ha gelato il pubblico in studio. Ecco cosa è accaduto.

In queste ore è divenuta virale uno spezzone della trasmissione È sempre mezzogiorno della mitica Antonella Clerici. La donna è stata spiazzata da un’assurda critica avvenuta in diretta. Inutile dire che il commento ha gelato tutti i telespettatori e in queste ore non si sta parlando d’altro.

Ecco però nello specifico che cosa è accaduto e perché il commento tagliente non è passato inosservato.

Antonella Clerici è le timoniera per eccellenza delle trasmissioni culinarie in Rai. Attualmente sta conducendo È sempre mezzogiorno, format particolarmente seguito e apprezzato dagli italiani. Proprio durante una delle puntate della trasmissione è avvenuta però una telefonata che ha zittito tutto il pubblico presente in studio.

Ad aver scatenato una seria polemica sarebbero stati proprio dei peli sulle cosce. Ma cosa c’entrano con una trasmissione culinaria, e perché la Clerici è rimasta a bocca aperta?

L’assurda critica detta durante la diretta

Come accennato precedentemente, la vicenda è accaduta proprio durante una puntata di È sempre mezzogiorno di Antonella Clerici. La conduttrice era seduta sulla sua bellissima altalena presente all’interno dello studio, quando ad un certo punto è squillato il telefono. Dall’altra parte della cornetta, un telespettatore ha esordito: “Ho due cose da segnalarti Antonella…”. Quando poi la conduttrice lo ha invitato a proseguire, l’interlocutore ha spiazzato tutti quanti con: “La peluria sulle cosce di pollo non si può vedere quando fate la ricetta.. Mia mamma che faceva la cuoca li bruciava sempre”. Il telespettatore, quindi, ha apertamente criticato una ricetta precedentemente presentata dagli chef del programma.

La risposta della Clerici è stata esemplare e, inutile dirlo, tutti i telespettatori l’hanno particolarmente apprezzata.

La risposta di Antonella Clerici

Quando poi l’uomo ha continuato a spiegare le motivazioni per cui i peli nel pollo non dovrebbero essere presenti, Antonella ha deciso di far intervenire i cuochi della trasmissione. “Ha ragione, perché ci hanno fatto notare sui social che abbiamo lasciato dei peli, però è stata veramente una svista”, hanno cercato di spiegare. Antonella, ha poi smorzato la cosa con: “I peli mai! Ha ragione Stefano, via tutti i peli!” Inutile dire che questo scambio è poi divenuto immediatamente virale sui social e qualcuno ha commentato la cosa con: “103 secondi di puro panico”.

Per fortuna però Antonella Clerici è sempre una grande professionista, ed è riuscita a cavarsela più che egregiamente con questo commento imprevisto!