La corteggiatrice più amata di Uomini e Donne cambia nome e debutta come cantante: “Chiamatemi Alex Pi”

Una delle corteggiatrici più amate di Uomini e Donne sta per debuttare come cantante. Adesso chiamatela Alex Pi!

Uomini e Donne è senza ombra di dubbio una tra le trasmissioni più seguite e apprezzate dal popolo di italiani. Sono in molti i volti che, uscendo, sono divenuti conosciuti e seguiti social. Uno di questi, proprio in queste ore, ha deciso di fare il suo debutto come cantante ed ha persino rivelato il suo nome d’arte. Inutile dire che i fan della donna sono letteralmente impazziti e non si sta parlando d’altro!

Tutti quanti amiamo alla follia la trasmissione di dating per eccellenza: Uomini e Donne condotta da Maria De Filippi.

Dal programma sono uscite centinaia e centinaia di coppie, le quali spesso si sono rivelate un fallimento, ma tante altre volte sono state la dimostrazione dell’amore vero. Impossibile non ricordare ad esempio Marco Fantini e Beatrice Valli, oppure Giulia De Lellis e Andrea Damante. Tra le più storiche non possiamo dimenticarci di Tara e Christian o Teresa e Francesco. A distanza di anni la trasmissione rimane ancora seguitissima, anche grazie alla nuova categoria del Trono Over.

Non tutti sanno però che una delle corteggiatrici più amate del programma, adesso ha deciso di intraprendere una nuova strada: quella della musica.

Chi è la corteggiatrice che ha debuttato come cantante

I fan più accaniti di Uomini e Donne si ricorderanno sicuramente di Alessandra Pierelli, la storica corteggiatrice del bel Costantino Vitagliano. I due uscirono assieme e quello fu uno dei troni più seguiti e amati dai telespettatori italiani. Dopo diversi anni, la donna ha fatto un annuncio sui social che ha lasciato i fan senza parole: pubblicherà il suo primo singolo e adesso ha un nome d’arte.

La musica è un mondo che l’ha sempre appassionata moltissimo e le sue parole hanno emozionato gli italiani.

Le parole di Alessandra Pierelli, in arte Alex Pi

L’ex corteggiatrice ha dunque abbandonato completamente il mondo dello spettacolo, per seguire la sua più grande passione. Come riportato da Comingsoon.it, Alessandra ha scritto sui social in queste ore: “Vi volevo raccontare un po’ di questa nuova avventura: la canzone Perché sei Tu, di Alex Pi, sono io e questa nuova avventura è piombata all’improvviso nella mia vita. Ma è stata una delle cose più belle che io abbia mai fatto, un sogno realizzato, una canzone, andare in studio e registrare..” Una nuova carriera che in pochi si sarebbero potuti aspettare dalla donna.

Non ci resta quindi che augurarle il migliore in bocca al lupo e ascoltare il suo nuovo singolo!