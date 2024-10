Katia Ricciarelli senza ritegno, la stroncatura ai famosi colleghi mozza il fiato in gola: “Sono una parodia” | Li ha massacrati davanti a tutta Italia

Katia Ricciarelli ha espresso la sua opinione in merito ad alcuni colleghi, dividendo l’opinione pubblica. Non si sa cosa risponderanno i diretti interessati, ma probabilmente non la prenderanno molto bene.

È un soprano e un’attrice di grande successo: stiamo parlando di Katia Ricciarelli, il cui nome nella musica lirica è leggenda. Dal suo esordio ha avuto una carriera grandiosa, costellata di riconoscimenti e premi, e la sua voce viene descritta da Wikipedia come “eterea, morbida e luminosa”.

Oltre alla carriera lavorativa, di Katia i fan hanno sempre seguito anche la vita amorosa, in quanto il matrimonio con Pippo Baudo è stato da sempre uno dei più chiacchierati, soprattutto grazie le rivelazioni dopo il loro divorzio.

I due sembravano veramente una coppia indistruttibile, ma purtroppo, si sa, l’amore può anche finire. A oggi come ha rivelato la stessa cantante, con Pippo non si vedono più ma, qualora dovessero avere bisogno, ci saranno sempre l’uno per l’altra.

In merito proprio all’indelebile impronta che la Ricciarelli ha lasciato nel panorama della musica italiana, le sue parole taglienti verso alcuni suoi colleghi stanno facendo discutere molto la rete in questi giorni.

Le rivelazioni di Katia Ricciarelli

Katia Ricciarelli ha rilasciato un’intervista a cuore aperto al Corriere della Sera, dove ha parlato un po’ di tutto, rivelando diversi aneddoti sulla sua emozionante vita. In merito ai suoi grandi amori, ha parlato in primis del suo lavoro, l’amore più grande della cantante, a cui ha dedicato: “anima e corpo: avevo giurato di diventare qualcuno, volevo rendere felice mia madre“.

Inoltre, ha spolverato nuovi ricordi in merito a José Carreras, Pippo Baudo e Alberto Sordi, rivelando che anche il grande attore la corteggiò in passato, la chiamava: “pacioccona mia”. Ha inoltre raccontato, in merito al matrimonio con Pippo, che per gelosia nei confronti di Brigitte Nielsen, definita da lei come: “La classica bonazza affascinante, pericolosa”, si mandava spesso da sola delle rose per fare ingelosire il marito.

Il pensiero sulla nuova generazione

Tra i vari aneddoti riportati nell’intervista che Katia Ricciarelli ha reso al Corriere della Sera, è emerso anche il suo giudizio su Il Volo, gruppo considerato un astro nascente nella lirica, come lei: “Per favore non me ne faccia parlare, una parodia“.

Anche verso altri suoi colleghi di nuova generazione non ha speso parole molto gratificanti, tra cui Elodie e Annalisa: “Non le ascolto, non ho il tempo. E poi, queste di oggi faccio fatica a distinguerle“, rivelando di continuare a seguire con piacere: “Zucchero, Renato Zero, Riccardo Cocciante, Loredana Bertè, Iva Zanicchi e Gianna Nannini”. Arriverà la replica delle nuove leve?