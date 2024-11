Katia Ricciarelli demolita dopo la sparata su Selvaggia Lucarelli, la replica al vetriolo: “Ha ammesso di essere sacrificabile”

Selvaggia Lucarelli e la dura replica a Katia Ricciarelli. La giudice ha deciso di demolirla utilizzando solamente una frase.

Di una cosa possiamo essere certi: Selvaggia Lucarelli conta più nemici che amici. Tra i primi, infatti, possiamo includere anche la lirica Katia Ricciarelli che, proprio in queste ore, si è sfogata in diretta nazionale sulla giudice di Ballando con le Stelle.

La replica non è poi tardata ad arrivare e la Lucarelli non ha voluto utilizzare mezzi termini. Ma ecco cosa è accaduto.

Sia Selvaggia Lucarelli che Katia Ricciarelli sono due donne con un carattere ben definito. Nessuna delle due si farebbe mai mettere i piedi in capo da nessuno e, anche per questo, tra loro non scorre buon sangue.

E, durante una diretta televisiva, la cantante ha deciso a sorpresa di lanciare una frecciatina alla giurata di Ballando con le Stelle…

La frecciatina di Katia Ricciarelli a Selvaggia Lucarelli

Durante una puntata di Domenica In di Mara Venier, Katia ha raccontato un retroscena inedito di Ballando con le Stelle. Stando alle sue dichiarazioni, sembrerebbe che Milly le abbia chiesto più e più volte di partecipare, ma che lei abbia rinunciato per una motivazione precisa: la Lucarelli. Durante questa intervista la cantante ha spiegato che, secondo lei, Mariotto è fin troppo influenzato dalla donna al suo fianco e per questo i suoi giudizi non sono mai sinceri: “Milly Carlucci mi ha invitato, ma io non sono andata per colpa sua. Alla mia età mi faccio fare l’esame?”

Inutile dire che le sue parole non sono passate inosservate ai telespettatori, e neppure alla stessa Selvaggia Lucarelli.

Insomma ha ammesso di essere quella sacrificabile delle due. 😂 — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) November 3, 2024

La risposta della regina dei battibecchi

Sui social è divenuta dunque virale la confessione di Katia Ricciarelli e, soprattutto su X, moltissimi utenti hanno commentato la vicenda. Anche la regina dei battibecchi ha però adocchiato la notizia, e ha deciso di risponderle così: “Insomma, ha ammesso di essere quella sacrificabile, delle due” aggiungendo anche una faccina che ride, per sottolineare la sua ironia. Chissà se il commento sarà giunto anche alla Ricciarelli e, soprattutto, cosa avrà pensato. D’altronde, Selvaggia sa sempre come rispondere a tono!

Non ci resta che sperare in una doppia replica da parte di Katia Ricciarelli e vedere se questo ‘dramma’ continuerà ancora per un po’. Staremo a vedere!