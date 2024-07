Kate Middleton non ce la fa, le speranze sono ormai ridotte al minimo | La notizia che ha gelato il mondo intero

Purtroppo Kate Middleton non ce la fa, e le speranze sono sempre più basse. La notizia ha lasciato tutto il mondo senza parole.

Negli ultimi mesi si è sentito parlare più e più volte della futura Regina d’Inghilterra Kate Middleton. Purtroppo, la donna sta combattendo contro un terribile tumore, e negli ultimi mesi ha ridotto le sue apparizioni in pubblico al minimo. In queste ore è giunta una triste notizie che ha lasciato tutto il mondo senza parole. Ecco nello specifico di che cosa si tratta e perché non si sta parlando d’altro.

Tutto il mondo è preoccupato per le condizioni di salute della dolcissima e bellissima Kate Middleton.

La donna, qualche mese fa, aveva annunciato sui social che il motivo per cui era “scomparsa” era un tumore maligno che l’aveva colpita. Ancora oggi la futura reggente non è guarita, e la sua salute è sicuramente una preoccupazione per molti sudditi. Recentemente, la donna si è fatta vedere in occasione del Trooping The Colour, ma le sue pubbliche apparizioni si sono ormai ridotte al minimo.

In queste ore è inoltre circolata una triste notizia che ha sicuramente gelato tutto il mondo.

Kate Middleton non potrà partecipare a Wimbledon

Purtroppo, sembra che quest’anno Kate Middleton non riuscirà a presenziare a Wimbledon. La notizia non è ancora certa, ma sembrerebbe che i medici non siano ancora pronti a dare l’ok. Tutti i fan della donna si sono immediatamente rattristiti per la notizia, in quanto non vedevano l’ora di vedere Kate premiare il vincitore del Grande Slam.

Gli organizzatori del torneo avrebbero però già trovato una sostituta per questo compito. Ecco di chi si tratta.

Chi potrebbe sostituire la futura erede al trono

Alcune voci di corridoio suggeriscono che a sostituire Kate Middleton a Wimbledon sarà proprio la Duchessa di Gloucester, Brigitte. Nel caso in cui la futura Regina non dovesse ricevere il permesso dai propri medici, verrà quindi sostituita dalla 78enne. La moglie di Riccardo era la cugina della Regina Elisabetta, e gli organizzatori del Grande Slam l’avrebbero scelta anche per un altro motivo: la donna è una grande appassionata di tennis ed è presidentessa onoraria della Lawn Tennis Association. Le voci sembrerebbero poi confermate dal fatto che la donna sia già stata avvistata due volte a Wimbledon.

Insomma, non ci resta che attendere i prossimi giorni per vedere se Kate Middleton riuscirà a partecipare a questo evento tanto atteso.