Kate Middleton, finalmente la verità sulla lotta al cancro: “Spaventosa, non sto meglio” | Regno Unito in lacrime

Ecco qual è la verità di Kate Middleton in merito al cancro che ha fatto commuovere i sudditi.

Quando si parla di Kate Middleton, molti la considerano la degna erede di Lady Diana, in quanto la Principessa del Galles ha tanto cuore proprio quanto l’amatissima suocera. Inoltre, lei e suo marito hanno sempre cercato di portare una ventata di freschezza a Buckingham Palace.

Idee rivoluzionarie e sicuramente più contemporanee, come per esempio riutilizzare gli abiti in più occasioni, e acquistare brand che sono alla portata di molti. Ma ovviamente, Kate non è solo questo: è anche la Principessa del popolo. Proprio come Lady D.

Gli inglesi sono rimasti scioccati dopo aver appreso del cancro che purtroppo i medici le avevano diagnosticato, e tutto il mondo non dimenticherà mai quell’annuncio e quella richiesta di rispetto per quelli che sarebbero stati i mesi più difficili della sua vita.

Adesso, sono in molti a chiedersi quale sia la verità sulle sue reali condizioni. A rispondere alla domanda, la stessa Kate, la quale ha rilasciato una confessione che ha commosso il Regno Unito.

La sorpresa di Kate Middleton

Come leggiamo da vogue.it, Kate Middleton, dopo mesi di assenza dal contesto pubblico, ha deciso di sorprendere il popolo, arrivando a Wimbledon come madrina dell’evento.

Come sempre accompagnata dal suo sorriso luminoso, Catherine si è mostrata in tutta la sua bellezza, con quel completo firmato Self-Portrait che le valorizzava il fisico perfetto. Per quanto all’apparenza sia sempre lei, c’è un po’ di stanchezza nel suo volto, anche se cerca di nasconderlo… per questo in molti si sono chiesti come stia realmente dopo la fine delle cure chemioterapiche. Ma, soprattutto, è giunta davvero al termine delle terapie?

Le condizioni di Catherine

Quali saranno le reali condizioni di salute di Kate Middleton? A rivelarlo, lei stessa, come possiamo leggere da biccy.it. Come sempre, la Principessa del Galles ha voluto parlare a cuore aperto della sua difficile esperienza: “Non è facile, non voglio mentire, e dico che è stato un periodo molto duro e non è semplice nemmeno adesso…”, cercando di infondere coraggio ai malati di cancro.

Inoltre, ha rivelato che, per quanto lei stessa speri che – che una volta terminata la cura – tutto torni come prima, purtroppo non è così, non subito almeno: “Quando guarisci dal cancro, tutti si aspettano che tu stia meglio, ma non è affatto così e anche per me vale lo stesso… non sei più in grado di funzionare normalmente a casa tua, come forse eri abituata a fare prima. Credo che avere qualcuno che ti aiuti a superare questo momento e ti guidi in questa fase successiva al trattamento sia davvero prezioso”, spiegando come l’amore della famiglia possa contribuire alla guarigione. E noi glielo auguriamo di cuore.