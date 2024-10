Kate Middleton calpesta l’etichetta, che smacco per la Royal Family | Ecco cosa fa quando nessuno la vede: “La gente resterebbe sorpresa”

La decisione di Kate Middleton va decisamente contro l’etichetta della Royal Family. Ecco che cosa fa nella sua routine, lontana da occhi indiscreti.

Kate Middleton è una delle royal sicuramente più amate, non soltanto dai sudditi inglesi, ma anche dal resto del mondo. È la sua semplicità che la rende parte integrante della collettività: sappiamo benissimo che è una presenza altolocata nella Royal Family, eppure sembra la ragazza della porta accanto.

Pur mantenendo sempre quel rigore e quell’eleganza che ci si aspetta dai Windsor e dai loro coniugi, la Middleton ha dimostrato a tutti quanto si possa essere entrambe le cose, cioè regali ma anche “normali”. Per esempio, spesso indossa abiti a buon mercato, optando per brand sicuramente più alla portata di tutti, piuttosto che sfoggiare unicamente capi griffati e dal costo faraonico.

Quando il mondo ha saputo della sua diagnosi di cancro ha esibito un’intensa partecipazione alla preoccupazione della famiglia. Inoltre, sarebbe stato veramente troppo per il povero William, dopo aver perso la mamma Diana, perdere anche la sua principessa.

A prescindere da tutto, Catherine ha delle regole molte ferree e non le importa se per portarle avanti deve infrangere l’etichetta dell Royal Family. Resterete stupiti da quello che è trapelato.

Il ritorno di Kate Middleton

Kate Middleton ha passato mesi decisamente molto difficili: dopo aver scoperto di avere un cancro, ha dovuto sottoporsi alla chemioterapia, sparendo dai radar delle telecamere. Nessuno ne ha saputo più nulla per mesi, ma in compenso abbiamo visto William in diverse circostanze, con viso provato, e la loro vita è andata avanti nell’incertezza.

Adesso che la chemioterapia l’ha conclusa, la principessa del Galles è apparsa in qualche evento pubblico, per la gioia dei suoi seguaci. Purtroppo, la strada verso il futuro è ancora tortuosa, ma un passo alla volta la moglie di William è desiderosa di tornare alla sua normalità. Per questo motivo, dopo l’annuncio di Kensington Palace, gli animi dei sudditi sono saliti di nuovo alle stelle. La Middleton dovrebbe infatti prendere parte al concerto natalizio all’Abbazia di Westminster, come possiamo leggere da fanpage, insieme alla sua famiglia. Un’ottima notizia che fa ben sperare per il futuro della mamma di George, Charlotte e Louis.

La scelta dei principi del Galles

Come dicevamo in apertura, i sudditi amano Kate Middleton e William per il loro stile di vita poco sfarzoso e apparentemente abbordabile. Per esempio, tempo fa, la rivelazione che avevamo letto su Vanity Fair aveva lasciato tutti quanti piacevolmente stupiti. Secondo una fonte ben informata dei fatti, i principi del Galles avrebbero rinunciato ai domestici ad Adelaide Cottage, in quanto vorrebbero far crescere i loro figli come tutti gli altri bambini.

Lo aveva riportato una fonte anonima al MailOnline: “Penso che la gente resterebbe sorpresa vedendo quanto siano ordinarie le cose a casa“, rivelando che i principini aiutano in casa nelle varie faccende domestiche, come per esempio sparecchiare e riordinare la loro camera. In pochi si sarebbero aspettati questo dai membri della Royal Family, non credete?