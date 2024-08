Karina Cascella straccia la proposta di Alfonso e punta più in alto | Altro che concorrente al Grande Fratello, la rivedremo proprio qui

Karina Cascella dice no alla proposta di Alfonso Signorini, confermando quindi che non sarà concorrente al Grande Fratello: la sua idea però sarebbe un’altra. Ecco per quale ruolo si è autocandidata.

Il nome di Karina Cascella è spesso al centro della scena, non per nulla in rete la definiscono una sorta di “paladina della verità“, in quanto sui social non le manda di certo a dire a nessuno, commentando ogni fatto di gossip che la colpisce particolarmente, a prescindere se in senso positivo o negativo.

Classe 1980, la Cascella ha raggiunto popolarità dopo la sua partecipazione a Uomini e Donne, diventando una delle opinioniste più in voga dei primi anni del Duemila. Ed è proprio grazie a Maria De Filippi che incontrò quello che sarebbe diventato il padre di sua figlia Ginevra, l’ex tronista Salvatore Angelucci. Oggi i due non stanno più insieme, ma mantengono comunque un rapporto civile per il bene della loro primogenita.

Karina è felicemente fidanzata con Max Colombo, con il quale sta insieme dal 2017. Oltre ad essere diventati una famiglia molto unita, i due hanno di recente aperto un ristorante tutto loro nel 2021, anno in cui l’ex opinionista decise di abbandonare (almeno per ora) il suo lavoro sul piccolo schermo.

Diciamo per ora in quanto le cose potrebbero cambiare per lei, dopo aver rifiutato la proposta di Alfonso Signorini a diventare concorrente al Grande Fratello, c’è un altro ruolo per il quale si è candidata.

Karina Cascella e il no al Grande Fratello

La rete è in fermento in questi giorni, in quanto di indiscrezioni in merito alla prossima edizione del Grande Fratello ne sono uscite veramente tante. Si vocifera già di diversi Vipponi che potrebbero prendere parte al reality Mediaset e tutti continuano a fare refresh sul profilo social del noto programma, in attesa che Alfonso Signorini o chi per lui pubblichi una conferma con i nomi del cast.

Chi sicuramente non prenderà parte, nonostante il suo nome sia stato spesso citato, è Karina Cascella, la quale ha rivelato di aver avuto una piacevole chiacchierata con gli autori e con Alfonso stesso, per il quale spende parole gratificanti: “Poi, una piacevolissima scoperta, che è stato Alfonso Signorini. Non avevamo mai avuto il piacere di incontrarci e sono stata veramente piacevolmente colpita dal fatto che fosse così disponibile e carino, soprattutto genuino…”. Ad ogni modo, nonostante tutto, l’ex opinionista ha rivelato di non voler partecipare al noto reality, ecco perché.

Karina e la voglia di tornare ad essere opinionista

Come dicevamo, Karina Cascella è stata realmente contattata dall’equipe del Grande Fratello per poter diventare una delle prossime concorrenti del reality condotto da Alfonso Signorini, ma il suo rifiuto è stato perentorio: “So che partecipare al Grande Fratello è una grande opportunità, ma non posso allontanarmi da casa per così tanto tempo. Ci sono delle priorità…“, riferendosi appunto alla sua famiglia.

La Cascella, però, non chiude definitivamente le porte al reality, in quanto sarebbe suo desiderio comunque prendevi parte, soltanto con un ruolo diverso: “Ribadisco agli autori che come opinionista potrei tornare a casa la sera e sono sempre disponibile“. Chissà se il big boss di Mediaset prenderà in considerazione il suo CV…