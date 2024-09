Jessica Morlacchi finisce nel mirino di Myrta Merlino: “È un personaggio da…” | La sua avventura al GF sta prendendo una brutta piega

La nuova concorrente del GF Jessica Morlacchi è finita nel mirino di Myrta Merlino. Ecco che cosa è accaduto.

Questo Grande Fratello è appena cominciato e ha già attirato l’attenzione di moltissimi telespettatori italiani. Jessica Morlacchi è sicuramente una delle protagoniste assolute di questa edizione e sono in molti a definirla già come la papabile vincitrice. Eppure, proprio in queste ore, Myrta Merlino ha preso di mira la donna e le sue parole non sono certamente passate inosservate.

Ma ecco nello specifico il pensiero della timoniera di Pomeriggio Cinque sulla Morlacchi e perché il suo percorso avrebbe già preso una brutta piega.

Il Grande Fratello è sicuramente uno dei reality più attesi e seguiti del palinsesto televisivo italiano. Ci accompagna ormai da moltissimi anni e i vari concorrenti che sono passati dalla casa più spiata d’Italia, hanno creato vicissitudini interessanti. Questa edizione è cominciata da solamente una settimana, ma ha già visto alcuni concorrenti emergere rispetto ad altri.

Tra questi troviamo indubbiamente Jessica Morlacchi, una cantante e un noto personaggio dello spettacolo italiano.

Myrta Merlino contro Jessica Morlacchi

Durante una puntata di Pomeriggio Cinque, Myrta Merlino ha proposto al pubblico il servizio intitolato “Grande Fratello: Jessica la ‘Bridget Jones’ del Colosseo’. Questo perché, effettivamente, la Morlacchi è emersa di più rispetto ad altri personaggi, grazie al suo senso dell’umorismo e al suo modo di fare. Eppure, questo suo lato del carattere non ha convinto molti, compresi Davide Maggio, ospite della puntata e la stessa Myrta Merlino.

Assieme a molti altri telespettatori, questo modo di fare di Jessica non è apparso poi così genuino. Ma ecco le parole di Maggio e della timoniera di Pomeriggio Cinque.

“Inizio a sospettare un po’ della genuinità di Jessica Morlacchi nella casa del #GrandeFratello“ Davide Maggio a #Pomeriggio5 pic.twitter.com/sGnqRfafek — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) September 18, 2024

Cosa non ha convinto della concorrente

Durante la puntata in questione, Davide Maggio si è mostrato scettico su Jessica: “Ha tenuto banco durante la prima puntata, ma posso dirti che inizio a sospettare un po’ della genuinità del suo atteggiamento?” Ha aggiunto poi di sperare di ricredersi e capire che in realtà la donna è effettivamente fatta così. La Merlino ha poi aggiunto: “Dici tu, se recita tanta roba perché è sempre irresistibile. Sembra un personaggio da fumetto, sostanzialmente”.

E tu invece da che parte stai? Credi che Jessica Morlacchi stia recitando una parte o che sia semplicemente fatta cosi? Il tempo comunque ci aiuterà a capire.