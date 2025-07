Jenny Guardiano furibonda con l’ex Tony Renda, il video-denuncia manda in bestia la rete: “P*ttana, l’ho tolta dalla strada”

Il botta e risposta tra Jenny Guardiano e l’ex, Tony Renda non si placa. Ecco che cos’ha dichiarato l’ex partecipante di Temptation Island.

Uomini e Donne e Temptation Island, seppure due programmi distinti, sono molto simili da un certo punto di vista. Se il primo offre infatti la possibilità di trovare l’anima gemella, l’altro dà la possibilità di capire se la scelta fatta lontano dalle telecamere sia quella migliore o meno.

Maria De Filippi in entrambi i casi, proprio come fa una mamma, ti prende per mano fino a un certo punto, poi da lì in poi i concorrenti dovranno camminare con le proprie gambe e quello che succede dopo dipende da loro.

Quando il reality dei sentimenti finisce, ci sono coppie che escono da single, altri che si ritrovano e altri ancora che ci riprovano. Nel caso di Jenny Guardiano e Tony Renda, dopo averci riprovato, hanno deciso di interrompere la loro storia d’amore in un secondo momento.

Non si è ancora capito chi ha lasciato chi, ma comunque se prima si erano tanto amati, adesso Jenny un po’ come Shakira e JLo, la sua revenge song l’ha “cantata” in questo video al suo ex. Cerchiamo di capire cosa sta succedendo tra i due.

Il gesto di Tony Renda

È sempre un peccato quando una coppia che si è amata per anni, quando mette la parola “fine” alla propria storia non riesce a mantenere comunque un rapporto di amicizia, come Sonia e Paolo insegnano. A ogni modo, Jenny Guardiano e Tony Renda dopo aver partecipato a Temptation Island, nonostante tutto quello che sia successo tra loro, ci hanno provato, ma alla fine si sono lasciati.

Da quel momento è partito una sorta di botta e risposta sui social, culminando con Tony che ha buttato in mare una pietra che riportava i loro nomi, rivelando: “Questa pietra me la regalò lei. C’è inciso ‘Tony + Jenny’…Con lei, ho lasciato andare anche un pezzo di me. Perché a volte l’amore va lasciato affondare, per riuscire a risalire”, come leggiamo da FanPage. E adesso?

Le parole di Jenny Guardiano

Dopo il gesto del sasso e dopo aver rivelato: “Lei parla male di me da un anno, io sono sempre stato in silenzio”, il dissing social tra Tony Renda e Jenny Guardiano pare non essere ancora giunto alla fine. Con un video su TikTok, Jenny ha risposto a una dichiarazione che il suo ex avrebbe rilasciato, anche se non si conosce il contesto, visto che non ci sono video di lui che cita queste parole sui social per ora.

A ogni modo una Guardiano furiosa ha risposto con la sua verità: “Sto cercando di mantenere la calma perché questa volta potrei non rispondere più delle mie azioni. Se ti vuoi ripulire fallo con le tue capacità, non buttare fango falso nei miei confronti. Ma come fai a dire dopo una relazione di 6 anni: ‘Era una pu**ana! L’ho tolta dalla strada’. Queste sono delle accuse pesantissime”…”, come possiamo leggere da Novella 2000. Se Renda risponderà è ancora presto per dirlo e soprattutto non si sa cosa succederà da adesso in poi tra i due.