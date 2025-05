Isola, il dramma di Patrizia Rossetti | Tradita dal marito con la bionda di Mediaset: “Ho preso le corna e anche di più”

Ecco le parole di Patrizia Rossetti in merito al tradimento del marito con una bionda di Mediaset.

Patrizia Rossetti è la nota conduttrice che intrattiene il suo grande pubblico da anni, in quanto l’abbiamo vista svolgere mansioni differenti in radio e sul piccolo schermo, arrivando alle famose televendite di cui ormai è diventata la regina.

Ha partecipato anche a diversi reality, tra cui il Grande Fratello Vip e attualmente l’Isola dei famosi, dove sta affrontando l’esperienza da naufraga in Honduras con un po’ di difficoltà, ma sempre con la grinta e la tenacia che la contraddistinguono.

In merito probabilmente alla fatica, data dai morsi della fame e dalla malinconia, la Rossetti ha rivelato alla Fabiani: “Sono dieci giorni che vado avanti così, non ne posso più. Sento la mancanza di tutto, della mia vita, della mia indipendenza. Non riesco a fare niente, mi sento impotente…”.

In attesa di scoprire come proseguirà il suo percorso all’isola, rispolveriamo la versione di Patrizia in merito al tradimento del marito con una misteriosa bionda di Mediaset.

La vita privata di Patrizia Rossetti

Patrizia Rossetti ha un curriculum di tutto rispetto, che spazia tra diverse mansioni, passando dal piccolo al grande schermo, a teatro e in radio, con un breve excursus anche nel panorama musicale. Se per quanto riguarda la sfera lavorativa sappiamo diverse informazioni, non possiamo dire lo stesso in merito a quella privata, visto che Patrizia è molto riservata.

Come riportano da Novella 2000, dopo la separazione dal suo ex marito, di cui vi parleremo a breve, non si hanno più notizie della sua vita sentimentale, se non che dovrebbe essere single, non ha figli e vive insieme alla sua cagnolina Perla. Chissà se rivelerà qualche dettaglio in più in questi giorni all’Isola dei famosi?

Il tradimento dell’ex marito di Patrizia Rossetti

Patrizia Rossetti, come dicevamo, attualmente è impegnata a resistere alle privazioni che l’Isola dei famosi impone, per cercare di arrivare alla fine dello show. La conduttrice è molto amata dai suoi fan, i quali sperano di ricevere qualche confidenza inedita, com’era successo ai tempi della sua partecipazione al Grande Fratello Vip, quando aveva parlato del suo ex marito, Rudy Londoni. Patrizia e Rusy si conobbero nel 2006, durante una telepromozione della conduttrice, quando l’uomo si offrì di tenere la sua cagnolina, come riportano da ilsussidiario.net. In seguito, si sposarono nel 2012 e rimasero insieme fino al 2019, quando decisero di divorziare.

Prima del GF, la Rossetti non aveva mai confermato i rumors sul tradimento da parte di Rudy, mentre in seguito raccontò alle sue compagne di avventura: “Ho preso le corna e anche di più. L’ho beccata sul colpo proprio, l’ho perdonata due volte e alla terza basta. Il lupo perde il pelo ma non il vizio“, rivelando che il tradimento avvenne con una donna che orbitava nel microcosmo di Mediaset. Secondo quanto rivelato poi da Samantha De Grenet, pare che Patrizia le avrebbe confidato: “Lei è del mio stesso ambiente di lavoro: non era mia amica ma la conoscevo bene da 30 anni”, parlando di una donna con le mèches bionde che lavorava, da quanto si legge nell’articolo, in un’area ristoro del Biscione in veste di barista.