Isola dei Famosi, svelato il cachet pazzesco dei concorrenti | Le cifre del tesoretto settimanale sono indecenti

Ecco svelato il cachet dei concorrenti dell’Isola dei Famosi e i fan sono rimasti senza parole per quelle cifre a settimana.

La nuova edizione dell’Isola dei Famosi non è cominciata da molto, ma già si iniziano a radunare le prime impressioni social in merito alla nuova conduzione, e soprattutto circa le nuove dinamiche che stanno prendendo piede.

Il trio composto da Veronica Gentili in veste di conduttrice, Simona Ventura come opinionista e Pierpaolo Pretelli come inviato, sembra aver conquistato il pubblico. L’isola di Veronica piace anche per il suo modo professionale e preparato di condurre, così come lo stile di Pierpaolo, partecipe ma mai sopra le righe.

Infine, ultima ma non per questo meno importante, c’è Simona, la quale si sapeva sarebbe stata una garanzia, d’altronde per lei il reality… è casa! Anche il cast, diviso in due gruppi, Senatori e Giovani, si sta facendo conoscere dal grande pubblico, il quale ha deciso di dargli fiducia, visti anche i numeri di share che Mediaset si è “portata a casa” in queste serate.

Ovviamente, come tutti gli anni, i fan si sono chiesti a quanto possa ammontare il cachet dei concorrenti e, da quanto emerso, a settimana si portano a casa un vero tesoretto. Ecco di che cifra stiamo parlando.

La prime polemiche scaturite all’Isola dei Famosi

In queste ore i fan non sono interessati soltanto al cachet dei concorrenti, di cui vi parleremo a breve, ma anche di quelle prime polemiche che hanno già diviso l’opinione pubblica. Passiamo dal caso dell’accendino gate, fino alla violazione del regolamento in merito alla cottura del pesce, senza dimenticare l’eliminazione di Lorenzo Tano e la sua incredulità nel dover lasciare definitivamente l’Isola dei Famosi.

Saranno molteplici i colpi di scena che potrebbero tenere incollati al televisore i fan, i quali potrebbero avere sicuramente “un mancamento”, dopo aver appreso l’entità dei compensi dei concorrenti. In merito alla Gentili e alla Ventura, su alcuni portali si sono ipotizzate cifre simili o poco più maggiori a quelle degli anni passati, ipotizzando dai 300mila ai 500mila euro, ma ovviamente non ci sono certezze in merito, quindi prendete queste informazioni “con le pinze”.

Il cachet dei concorrenti

Molti i fan si sono chiesti a quanto possa ammontare il cachet dei concorrenti dell’Isola dei Famosi e probabilmente in molti resteranno senza parole per quel tesoretto settimanale che accumulano. Ebbene, come possiamo leggere da news.popcorntv.it, si vocifera che la cifra possa variare dai 5.000 euro ai 10.000 euro a settimana, in linea quindi con i compensi degli anni precedenti, se non con qualche eccezione per alcuni personaggi di spicco. Il che significa che, nella peggiore delle ipotesi, un naufrago Nip può arrivare a guadagnare 20.000 euro al mese, mentre nella migliore 40.ooo euro!

Si legge infatti che all’epoca della sua partecipazione all’isola, Joe Bastianich richiese ben 20.000 euro a settimana… Li fate voi i conti?