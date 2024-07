Isola dei Famosi, l’estate si fa bollente: “Sguardi languidi e tenere carezze” tra l’ex naufrago e la supermodella

L’Isola dei famosi è nuovamente al centro dell’attenzione: tra l’ex naufrago e la supermodella sarà un’estate bollente. Gesti teneri tra i due, la passione è dunque scoppiata?

Questa edizione dell’Isola dei famosi, finita ormai da diverse settimane, non avrebbe ottenuto i risultati sperati dai piani alti di Mediaset. Il cambio alla conduzione non ha aiutato, anche perché, senza togliere nulla Luxuria ovviamente, molti fan erano ancora molto legati alla guardia precedente.

Il paragone è stata l’arma a doppio taglio che forse ha rovinato anche il clima di Honduras, in quanto i battibecchi tra Ilary e Alvin rappresentavano le dinamiche più spassose del reality.

Ad ogni modo, lo show è finito, e come vincitore abbiamo visto l’attore turco Aras Senol, il quale ha affascinato i telespettatori per la sua personalità mite e conciliante.

Nonostante il reality sia finito da un po’, si continua ancora a parlare dei suoi ex partecipanti: uno di essi, infatti, è stato beccato in compagnia di una supermodella. L’estate si fa bollente.

L’Isola dei famosi: parla Vladimir

Prima di parlare dell’ex naufrago, apriamo una parentesi su Vladimir Luxuria. L’icona LGBTQ+ potrebbe non tornare al timone del reality, in quanto il Biscione avrebbe deciso di riproporre La Talpa, anche se non si conoscono ancora le date della potenziale messa in onda.

A ogni modo, al termine del programma Vladimir Luxuria ha voluto commentare: “Gli ascolti sono stati deludenti, lo so bene, non è che mi metta a fare finta di niente“, rivelando di essere cresciuta molto come professionista grazie anche alle critiche costruttive ricevute.

Un ritorno di fiamma tra l’ex naufrago e la supermodella

A prescindere da tutto quello che è successo all’Isola dei famosi, ecco invece un aneddoto che vede come protagonisti un ex naufrago e una supermodella famosissima.

Stiamo parlando di Daniele Radini Tedeschi e Nina Moric, la quale pare aver trovato finalmente un equilibrio sia lavorativo che familiare, dopo essersi ritrovata con il figlio Carlos. Inoltre, secondo Dagospia: “Nina Moric, dopo una breve pausa, è stata di nuovo beccata con Daniele Radini Tedeschi, critico d’ arte e ex concorrente de L’Isola dei Famosi. Sguardi languidi e tenere carezze alla festa di un amico…“. Che dire, se il ritorno di fiamma tra i due fosse confermato, facciamo loro i nostri migliori auguri.