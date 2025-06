Isola dei Famosi, la squalifica per aggressione infiamma l’Italia: “Sono impazzita, ho sbagliato” | Sputi e mani in faccia live

Il popolo del web si è esaltato dopo questa notizia in merito all’Isola dei Famosi. Di quella squalifica per aggressione ancora se ne parla.

In questa edizione dell’Isola dei Famosi vi è un colpo di scena dopo l’altro, in quanto, nonostante sia iniziata da poche settimane, il numero dei naufraghi che hanno già abbandonato l’Honduras in maniera spontanea sono già a quota sei.

L’umore sull’isola è teso, con il gruppo composto dai Senatori e dai Giovani sempre più sfaldato. I morsi della fame iniziano a farsi sentire e il nervosismo è alle stelle, basta una miccia perché tutti esplodono.

C’è chi litiga per il pezzo di cocco più corposo, chi provoca con frecciatine al veleno, chi si fa beffe di chi ha abbandonato il gioco prematuramente e così via. Inoltre, i naufraghi sono agitati per le prossime nominations e stanno ancora valutando i nuovi ingressi.

Siamo quindi ragionevolmente sicuri che all’Isola dei Famosi ne vedremo delle belle, e che Veronica Gentili and company avranno il loro bel da farsi. Soprattutto, a causa di della concorrente squalificata dal reality.

I nuovi ingressi all’Isola dei Famosi

Ecco le new-entry nel reality di Canale 5: Ahlam El Brinis, Jey Lillo e Jasmin Salvati.

La prima è la modella italo-marocchina, nonché ex fidanzata di Simone Rugiati e reduce da Miss Italia; il secondo è l’illusionista napoletano, un volto noto di TikTok che di recente ha anche partecipato a Pechino Express. Infine, la terza è l’ex fidanzata di Spadino (l’ex naufrago da poco ritiratosi), la quale ha partecipato in passato a Ex On The Beach e Italia Shore. Ed è proprio su questo terzo nome che si concentra l’attenzione mediatica, soprattutto a causa di quella precedente squalifica vista in tv. Ecco che cos’era successo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da AVM Records (@avmrecords)

La squalifica di cui ancora se ne parla

Come vi abbiamo anticipato nel paragrafo precedente, Jasmin Salvati aveva già partecipato in passato a Ex On The Beach Italia e a Italia Shore, e proprio quest’ultimo reality si è concluso con una squalifica della giovane, dopo che aveva aggredito un altro concorrente.

Jasmin in quel contesto sarebbe venuta alle mani con Marcolino, dopo che l’uomo l’aveva provocata ripetutamente, chiamandola “falsa”: lei gli avrebbe sputato addosso e avrebbe anche alzato le mani contro di lui. Al tempo, la Salvati aveva dichiarato: “Io sono impazzita e ho sbagliato. Marcolino ha fatto di tutto perché io sbroccassi e andassi via. Per colpa di un grande provocatore mi dispiace lasciare Spadino”. Per tutta risposta, Marcolino avrebbe poi ribattuto: “Io ti provoco, ma se te reagisci, fra i due chi ha la peggio sei te. Come nei calcio, quante volte ho provocato le persone e loro hanno reagito? L’arbitro le ha buttate fuori e io sono rimasto in campo e ho vinto la partita…”. Cosa succederà all’isola prossimamente? È quello che si chiedono in molti.