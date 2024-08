‘Io al GF? Mai dire mai’: il cavaliere di Uomini e Donne si sbilancia | Signorini è avvisato: con lui si fa BOOM

Questa fase “pre-Grande Fratello” sta diventando ogni giorno sempre più interessante. Ecco che cosa ha rivelato il cavaliere di Uomini e Donne in merito a un suo possibile ingresso nella Casa. Alfonso Signorini è avvisato.

Partiamo dal presupposto che sia il Grande Fratello che Uomini e Donne sono due istituzioni nel palinsesto Mediaset e i fan sono affezionati a entrambi, anche perché la loro presenza sui canali dell’emittente del Biscione è ultra decennale.

Come succede ogni anno durante la pausa estiva, i fan sono in trepidante attesa per il ritorno dei loro show preferiti e per abbattere la noia cercano notizie in rete in merito a possibili anticipazioni e spoiler di cosa potrebbe riservargli il futuro.

Per il momento non si sa ancora nulla di certo né sul GF né su UeD, in quanto Alfonso e Maria sono super riservati in merito, più che altro per non rovinare la sorpresa al loro fedele pubblico, in quanto dovranno aspettare a settembre probabilmente per avere notizie dei loro programmi preferiti.

In merito al reality più spiato di sempre però, Alfonso Signorini potrebbe aver trovato un nuovo concorrente, stiamo parlando di un cavaliere molto amato al talent di Queen Mary. Leggete fino alla fine e capirete di cosa parliamo.

Dalle olimpiadi al Grande Fratello il passo è breve

Alfonso Signorini lo sappiamo bene, ha sempre dato anima e corpo per la “sua creatura”, in quanto ormai è diventato una presenza fissa e rassicurante al Grande Fratello e quindi ogni anno cerca di sbalordire il suo grande pubblico con straordinari effetti speciali. Prima di rivelarvi su quale cavaliere di Uomini e Donne potrebbe aver messo gli occhi, vi riportiamo l’ultima indiscrezione che gira da qualche ora, in merito ad un campione olimpico.

Secondo quanto letto su FQMagazine, il direttore del settimanale Chi, avrebbe tanto voluto portare nella Casa, il campione olimpico Thomas Ceccon, il cui carattere spontaneo sarebbe stato un toccasana per il GF. Secondo quanto riportato da Amedeo Venza però, il fuoriclasse dei 100 metri dorso avrebbe rifiutato, in quanto non amerebbe il fatto di dover mettere in mostra la sua vita privata. Pare quindi che Signorini dovrà continuare la sua ricerca altrove.

Il cavaliere di Uomini e Donne rilascia la sua opinione

Sfumata, da quello che abbiamo capito, anche se di conferme non ce ne sono ancora state, la presenza di Ceccon al Grande Fratello, i fan stanno monitorando le azioni del cavaliere di Uomini e Donne, Mario Verona, uno dei concorrenti di Maria De Filippi molto amato.

Verona ha le idee chiare su come dovrà essere il suo futuro per questo non stupisce la sua risposta rilasciata a teleradiosciacca.it, in merito alla possibilità di partecipare al reality: “Io al GF? Mai dire mai…Per quanto riguarda i reality, non escludo nulla. Semmai dovesse arrivarmi in futuro una proposta, la valuterei al momento, senza precludermi nulla…”. Per il momento quindi è palese intuire come il cavaliere non abbia intenzione di candidarsi al reality ma chi può dire cosa succederà in futuro? Il colpo di scena con Signorini è sempre in agguato.