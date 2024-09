Instagram, la funzione segreta che nessuno conosce e che ti svolta completamente le giornate | Ti basta aprire la chat e cliccare qui: altro che foto e stories

C’è una funzione segreta su Instagram che in pochi conoscono: dovete aprire soltanto la chat e la troverete. Questa informazione vi migliorerà la giornata e vi farà passare dei momenti molto piacevoli.

I social network sono diventati una parte integrante della vita di moltissime persone, in quanto per molti sono un puro svago, per altri anche lavoro.

Gli utenti più attivi postano di continuo sulle varie piattaforme, dai momenti importanti della propria vita, a video divertenti, fino ad arrivare ai commenti, sia sotto i profili di amici e parenti, che sotto i profili dei Vip.

Per questo oggi, vogliamo rivelarvi una funzione segreta presente su Instagram che vi farà venire sicuramente il sorriso, facendovi tornare a usare i social per quello per cui sono nati, cioè far divertire le persone in maniera sana.

Detto ciò vi basterà aprire la chat e vi si aprirà un mondo.

I nuovi account Instagram protetti

Sorvoliamo un attimo sul discorso “funzione segreta”: vogliamo rivelarvi un nuovo aggiornamento di Instagram che renderà più sicuri i profili degli adolescenti. Come ha rivelato Meta, sarà: “una nuova esperienza protetta per gli adolescenti, guidata dai genitori. I teenagers su Instagram saranno automaticamente inseriti negli account specifici, che prevedono limitazioni su chi può contattarli e sui contenuti che possono vedere…”.

Le impostazioni saranno di default più restrittive fino ai 16 anni e nessun adolescente potrà modificarle senza il permesso dei genitori. Dai 17 anni in poi, invece, i teenagers potranno avere più autonomia fino alla maggiore età, dove i profili saranno liberi come quelli degli adulti. Addirittura, gli account protetti riceveranno notifiche dopo 60 minuti di utilizzo continuativo, invitando l’utente a uscire dai social.

Un gioco incorporato

Tornando a noi, in pochi lo sapranno, ma su Instagram c’è una funzione segreta che vi rallegrerà durante la giornata.

Come ci rivela Marco Critelli dal suo profilo TikTok, non dovrete fare altro che aprire Instagram dal vostro smartphone (funziona sia con Android che con iOS), entrare in una chat qualsiasi e poi mandare un’emoji. Fate un leggero tap su di essa e, come vedrete, un simpatico giochino apparirà, tenendo anche conto del vostro punteggio, e inviando reazioni in base al vostro andamento. Vi inseriamo il video social, in modo che possiate eseguire anche voi i passaggi. L’abbiamo provata anche noi: funziona, eccome se funziona!