“In cinque minuti è andata in pappa”: esordio zoppicante per Bianca Berlinguer, il suo ritorno sugli schermi scatena critiche al vetriolo

Dopo soli cinque minuti dal suo esordio, Bianca Berlinguer ha già scatenato svariate critiche. Ma che cosa è accaduto?

Bianca Berlinguer è una famosissima giornalista italiana che conta ormai diversi anni di carriera alle sue spalle. In queste ore è tornata sugli schermi e, a soli cinque minuti dal suo inizio, la donna ha subito commesso una gaffe che non è certamente passata inosservata ai telespettatori italiani.

Ma che cosa è accaduto? E perché non si sta parlando d’altro sui social? Scopriamolo subito insieme nel seguente articolo.

Tutti quanti conosciamo la conduttrice televisiva Bianca Berlinguer. Attraverso la sua professionalità e alla sua esperienza, la donna è uno dei volti eccellenti della televisione italiana. Nonostante ciò, proprio in queste ore, durante una sua trasmissione televisiva è successo l’impensabile.

Il pubblico ha immediatamente commentato lo scivolone sui social, e gran parte degli utenti si sono ritrovati d’accordo su una cosa: il suo ritorno sugli schermi è stato spassoso. Ma ecco che cosa è accaduto.

Che cosa è accaduto durante la trasmissione di Bianca Berlinguer

Bianca Berlinguer è la timoniera della trasmissione ‘È sempre Cartabianca’. All’interno dello studio del talk-show vengono trattati argomenti di cronaca, politica, attualità, ambiente e economica. Durante ogni puntata ci sono dei nuovi ospiti, i quali si scambiano le proprie opinioni e, spesso e volentieri, dibattono in maniera accesa sulle varie tematiche. In onda su Rete 4, il programma della Berlinguer è piuttosto seguito dai telespettatori italiani.

Martedì 3 settembre è andata in onda la prima puntata dopo la pausa estiva e, dopo pochi minuti dal suo inizio, il pubblico si è subito accorto di un grandissimo errore.

Tradizione rispettata: prima puntata della nuova edizione e in 5 minuti la regia va in pappa. Che meraviglia. #esemprecartabianca pic.twitter.com/g4wa3cHqGR — LALLERO (@see_lallero) September 3, 2024

La gaffe fa esplodere il web

Mentre Bianca Berlinguer leggeva gli ospiti della puntata, sullo schermo alle sue spalle sarebbero dovute passare le rispettive immagini dei personaggi nominati. Eppure, appena legge il primo nome, ‘Matteo Renzi’, anziché apparire la foto del politico è stata mostrata quella del cantante Al Bano. Gli errori di assegnazione dei volti sono continuati a cascata e hanno fatto divertire moltissimo i telespettatori italiani. Qualcuno sui social ha poi scritto: “Tradizione rispettata: prima puntata della nuova edizione e in 5 minuti la regia va in pappa. Che meraviglia”.

Non ci resta che vedere come proseguiranno le prossime puntate di ‘È sempre Cartabianca’, per scoprire se la regia si farà prendere ancora una volta dall’emozione!