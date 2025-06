Imbarazzo alle stelle per Federica Sciarelli: “C’è un odore tremendo” | Il disgustoso incidente in diretta a Chi l’ha visto

In queste ore, tutti quanti stanno parlando della gaffe avvenuta durante la diretta di Federica Sciarelli. L’imbarazzo era alle stelle!

Federica Sciarelli e la sua trasmissione Chi l’ha visto?, sono finite al centro dell’attenzione mediatica a causa di un imprevisto durante la diretta televisiva. Quello che doveva essere un ‘esperimento’ si è infatti trasformato in una figura barbina.

Ma cosa è accaduto? E perché il cattivo odore ha messo in serio imbarazzo la conduttrice? Te lo spieghiamo noi.

Come ben sappiamo, la Sciarelli è la timoniera della trasmissione di cronaca Chi l’ha visto? da moltissimi anni a questa parte. Durante le ultime puntate, è stato trattato più e più volte il delitto di Garlasco, che tiene da settimane i telespettatori incollati alla televisione. L’omicidio di Chiara Poggi, dopo più di dieci anni, ha preso infatti un nuovo risvolto e si ventila persino la possibilità che Alberto Stasi possa essere innocente.

Federica Sciarelli ha dunque deciso di invitare due dottoresse per spiegare al pubblico come è stata trovata l’impronta di Andrea Sempio nella villetta Poggi.

L’esperimento finito male

Le dottoresse Marina Baldi e Raffaella Sorropago hanno dunque spiegato agli italiani come vengono trovate e repertate le impronte digitali in una scena del crimine. Munendosi di ninidrina, le due donne hanno voluto fare un esperimento pratico in diretta tv. Dopo aver chiesto a Federica Sciarelli di lasciare la propria impronta digitale su un foglio bianco, le due specialiste hanno utilizzato la ninidrina per farla magicamente riapparire. Nonostante il successo, a un certo punto lo studio è stato invaso dal cattivo odore della sostanza chimica: “Dobbiamo usare la teca altrimenti ci avveleniamo tutti, perché la ninidrina è tossica”.

Tuttavia, nonostante la copertura in vetro, la dottoressa Baldi ha cominciato a manifestare un forte fastidio..

La ninidrina che ha ‘intossicato’ lo studio

Quando poi la dottoressa ha cominciato a tossire per il forte odore, la Sciarelli ha chiesto l’intervento dei tecnici per portare subito fuori la teca ‘avvelenata’. A quel punto, la Sorripago ha allungato velocemente una mascherina alla collega, e dopo pochi istanti le è arrivato un bicchiere di acqua da sorseggiare. “Non so se tra poco rimarrà Vittorio Romano da solo perché noi saremo tutte e tre svenute, perché vi assicuro che questa ninidrina ha un odore veramente terribile”, ha poi concluso la Sciarelli per smorzare la tensione.

Per fortuna però, nessuna delle tre si è sentita male e il disgustoso incidente in diretta ha avuto almeno un lieto fine!