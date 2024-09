“Imbarazzante”: Carlo Conti nella bufera, l’annuncio sul Festival di Sanremo genera un putiferio | È una ripicca in piena regola

Alcuni utenti sono scioccati da quello che è successo e secondo loro si tratta di una ripicca da parte di Carlo Conti, ma sarà veramente andata così la storia? Cerchiamo di capire cos’è successo veramente.

La nuova stagione televisiva è iniziata, in quanto, dopo le vacanze estive, da settembre si riparte con il palinsesto ufficiale e ovviamente non sono mancate le novità. L’addio di Amadeus ha sicuramente confuso i telespettatori.

C’è da dire che Ama non è andato in pensione: ha semplicemente cambiato canale ed emittente, motivo per cui al grande pubblico basterà semplicemente cambiare tasto del telecomando per rivederlo.

Come sempre Sebastiani non delude, e quindi ha fatto un figurone con il suo grande inizio sul Canale Nove. Ovvio ci vorrà un po’ probabilmente prima che lo share ingrani: d’altronde, nuovo canale, nuovo programma, anche se in realtà di nuovo ha solo il titolo. Naturalmente il pubblico si divide nei puristi che dalla rete ammiraglia della Rai non si allontanano, e negli intrepidi, i quali non si fanno problemi ad arrivare al fondo del telecomando per trovare i canali della Warner Bros. Discovery.

In merito a tutto questo guazzabuglio, tutte le emittenti hanno sguinzagliato i loro conduttori di punta in determinate fasce orarie, in modo da farsi concorrenza gli uni con gli altri. In tutto questo, c’è chi sostiene che “la mossa” di Carlo Conti sia stata una vera ripicca. Ma sarà così veramente?

Le parole di Amadeus su Carlo Conti

In merito proprio ad Amadeus, il suo nuovo set lavorativo è quello di Canale Nove. Oltre a condurre Chissà chi è, ha lanciato anche il Suzuki Music Party, ed è proprio in merito al suo esordio che il grande conduttore ha voluto fare un saluto al suo amico Carlo Conti in diretta: “A proposito di Sanremo, fatemi fare un sentito e sincero in bocca al lupo a un amico e un professionista che è Carlo Conti, che farà sicuramente un grande Festival. Ciao Carlo, buon lavoro”.

Questo suo bel gesto è stato applaudito non solo dal pubblico presente, ma anche da quello a casa. A dimostrazione di quanto il rapporto tra i due conduttori non sia cambiato, anche Conti in precedenza aveva fatto gli auguri all’amico sui social, dimostrando a tutti l’assenza di astio tra i due che si vociferava dopo il cambio di set. Sicuramente un gesto di sportività che soltanto due fuoriclasse come loro potevano attuare.

Era una sceneggiata, nessun annuncio. Così è una mossa ancora più imbarazzante che espone inutilmente Conti. #Sanremo2025 — Giuseppe Candela (@GiusCandela) September 22, 2024

L’annuncio di Carlo al Tg1

In tutto questo consenso generale, c’è chi ha storto il naso durante il recente annuncio di Carlo Conti al Tg1, in merito ad alcuni aggiornamenti sulla prossima edizione del Festival di Sanremo, che andrà in onda dall’11 al 15 febbraio. Il conduttore ha spiegato infatti come avverranno le selezioni per le Nuove Proposte, in quanto ci sarà una sorta di talent, le cui regole saranno spiegate in seguito.

In tutto questo, l’opinione pubblica si è divisa, c’è chi ha pensato a un’esigenza di palinsesto e chi invece come una mossa per togliere share ad Amadeus nel giorno del suo esordio. In merito a questo si è espresso anche Giuseppe Candela, il quale ha criticato la scelta dei vertici Rai: “Era una sceneggiata, nessun annuncio. Così è una mossa ancora più imbarazzante che espone inutilmente Conti“. Chi avrà ragione secondo voi?