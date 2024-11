Ilary Blasi schiva un fosso e bidona Pier Silvio Berlusconi: “Ci aveva visto lungo” | Ride bene chi ride ultimo

Ilary Blasi e la scelta di bidonare Pier Silvio Berlusconi. La conduttrice ci aveva visto veramente lungo.

Ilary Blasi è una delle conduttrici più amate della nostra Nazione. Nonostante ciò, negli ultimi periodi, la donna si è un po’ allontanata dal piccolo schermo. Questa scelta sembra essere però stata vincente e i suoi due di picche a Pier Silvio Berlusconi alla fine hanno avuto senso.

Ma ecco nello specifico che cosa è accaduto e perché la Blasi non ne sbaglia mai una.

Oltre ad essere un famoso personaggio dello spettacolo italiano, Ilary è anche una paladina di molti, i quali la amano per la sua simpatia, spontaneità e schiettezza. Dopo lo scandalo con l’ormai ex marito Francesco Totti, la donna è tornata al centro dell’attenzione mediatica.

La motivazione? In questo caso è proprio una scelta che ha deciso di NON fare. Ma ecco di cosa si tratta nello specifico.

Ilary Blasi e il flop scansato per poco

Come accennato in precedenza, voci di corridoio dicono che Ilary abbia tirato un due di picche a Pier Silvio Berlusconi. Primo tra tutti quello per la conduzione de La Talpa, il nuovo reality con Diletta Leotta. Stando ad alcune indiscrezioni, sembrerebbe che, prima dell’esperta di calcio, Ilary fosse tra le favorite di Berlusconi per gestire il gioco. Dicendogli di no, però, la Blasi avrebbe compiuto una scelta intelligente. Questo perché La Talpa, come spiegato da Giuseppe Candela su X, avrebbe registrato bassissimi numeri di ascolto e share: “Ci aveva visto lungo” ha poi scritto.

Anche il suo addio a L’Isola dei Famosi non è stato poi così una tragedia, visto che dopo il subentro di Luxuria è stata addirittura cancellata dal palinsesto televisivo.

La tanto criticata Ilary Blasi ha evitato il flop dell’Isola (finita a Luxuria) e ha detto no a #latalpa. Ci aveva visto lungo. — Giuseppe Candela (@GiusCandela) November 5, 2024

Cosa ne pensano i telespettatori italiani

Questa lente d’ingrandimento su Ilary Blasi e sulle sue scelte vincenti ha inevitabilmente creato un acceso dibattito sui social. “Ai reality servono conduttori forti che sappiano gestire le dinamiche e i tempi. Mediaset, invece, in mano ha Signorini, Luxuria e Leotta. Ad uno ad uno distrugge tutti i reality”, qualcuno ha commentato su X, riferendosi a Pier Silvio Berlusconi.

Effettivamente, i numeri parlano chiaro e il capo dell’azienda Mediaset dovrebbe pensare a qualche nuova strategia.