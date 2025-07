Ilary Blasi molla il due di picche a Bastian Muller | Altro che fiori d’arancio: “… vedo il matrimonio come una gabbia”

Ecco perché Ilary Blasi non può sposare Bastian Muller: l’ha dichiarato lei stessa.

L’ex signora Totti fa sicuramente chiacchierare, in quanto la cronaca rosa è sempre stata molto interessata alla sua vita, fin da quando con Francesco era ancora sposata. Parliamo ovviamente della bella Ilary Blasi, la quale sta animando l’estate degli italiani.

Infatti, per il secondo anno di fila, è tornata alla conduzione di Battiti Live insieme al collega e amico Alvin e a Nicolò De Devitiis.

L’evento ha catalizzato l’interesse della Nazione, e perfino le sue figlie Chanel e Isabel fanno il tifo per i loro beniamini. Come leggiamo da isaechia.it, la più piccola di casa voleva cantare sulle note di Anna Pepe e Luk3, mentre la neo diciottenne, proprio come mamma Ilary, è andata a sentire Gigi D’Alessio.

Ma come sempre Ilary non viene seguita soltanto per la sua carriera lavorativa, ma è il lato gossip che accende maggiormente il popolo del web, soprattutto dopo aver appreso di quella notizia: la bella conduttrice non sembra intenzionata a sposare Bastian Muller. Facciamo chiarezza in merito.

Le parole di Ilary Blasi su Bastian Muller

Quando Ilary Blasi e Francesco Totti si sono lasciati, sono stati molti che hanno sofferto di questa notizia, in quanto i fan adoravano vederli insieme. D’altronde, il loro è stato un amore da favola, ma purtroppo – come succede spesso – non sempre le coppie hanno il tanto sospirato happy ending. Per questo motivo, dopo quella turbolenta separazione, i due hanno semplicemente voltato pagina.

Lui con Noemi Bocchi e lei con Bastian Muller, seppur con parecchie difficoltà e umori tesi, stanno provando a formare una famiglia allargata, per il bene dei loro tre figli. Ilary, a prescindere da tutto quello che è successo, ha ritrovato il sorriso con il “suo” Bastian, tant’è che di lui ha rivelato al settimanale Chi: “Bastian è più romantico di me, mi sa che si sono invertiti i ruoli: lui è quello italiano e io sono la tedesca. Ma non è una questione di nazionalità, quella cosa ce l’hai o non ce l’hai, e io non ce l’ho. E non mi vergogno a dirlo, alla fine mi piace se uno è romantico, se mi fa la sorpresa, ma sono una che guarda molto alla sostanza…”. Ma allora, perché non può sposarlo se è palese che il sentimento che li lega è molto forte?

Perchè Ilary non può sposare Bastian

Come mai Ilary Blasi non può sposare Bastian Muller, se sono super innamorati? Molti si sono chiesti se possa c’entrare Francesco Totti e quello che c’è stato. Ebbene, in parte è così, ma non per quello che potreste pensare, in quanto i due ex coniugi hanno già voltato pagina parecchio tempo fa.

Come possiamo leggere da isaechia.it, Ilary ha rilasciato una recente intervista al settimanale Chi di Alfonso Signorini, e qui ha parlato di un futuro ipotetico matrimonio, dopo che qualche tempo fa Bastian era stato immortalato in ginocchio davanti alla conduttrice di Battiti Live: “Devo ancora divorziare, sono ancora sposata. Certo, non ti nascondo che a lui piacerebbe e io non ho paura di sposarmi, non vedo il matrimonio come una gabbia. Sento tante persone che hanno paura, io non lo escludo…”. La domanda sorge spontanea: i fiori d’arancio potrebbero arrivare? Non ci resta che attendere.