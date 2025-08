Ilary Blasi e Alfonso Signorini ai ferri corti dopo la foto senza veli: “Gli ho fatto causa” | Lo scatto è finito dritto in Tribunale

Ilary Blasi e il retroscena inaspettato con il collega Alfonso Signorini. La guerra legale avvenuta ha sorpreso gli italiani.

La conduttrice di Battiti Live, Ilary Blasi, nelle ultime settimane è finita al centro dell’attenzione mediatica a seguito di alcune dichiarazioni rilasciate. Il triste retroscena con il collega Alfonso Signorini, ha lasciato a bocca aperta gli italiani e in pochi si sarebbero potuti immaginare un astio simile tra i due.

Ma cosa è accaduto? E perché le sue dichiarazioni sono divenute immediatamente virali sui social? Adesso te lo spieghiamo noi.

Ilary Blasi è indubbiamente una delle conduttrici più amate e seguite della nostra nazione. Nonostante il flop televisivo ottenuto con The Couple, la donna ha comunque convinto lo stesso gli italiani con Battiti Live, uno degli eventi più attesi dell’estate. In queste ore, la romana ha deciso di rilasciare una lunga intervista, dove ha persino parlato del suo rapporto con un noto collega della TV: Alfonso Signorini.

Ma cosa c’entra l’ormai ex timoniere del Grande Fratello con la conduttrice? Beh, un conto in sospeso che è rimasto tra i due da un bel po’ di anni.

Quella volta in cui Ilary fu fotografata in topless

In questi giorni, Ilary ha deciso di rilasciare un’intervista al settimanale Chi, per celebrare i suoi 30 anni di nascita. La conduttrice ha dunque ripercorso i momenti fondamentali della sua carriera televisiva ed ha parlato del suo rapporto con il gossip e i riflettori. A detta della Blasi, infatti, farebbe tutto parte del gioco e i pettegolezzi sul suo conto non le hanno mai fatto passare nessuna notte in bianco.

Ad un certo punto però, Ilary si è ricordata dell’unica volta in cui, per colpa proprio di Alfonso, decise di querelare il settimanale Chi.

Il retroscena inaspettato con Alfonso Signorini

Come riportato da Novella 2000, Ilary ha deciso di raccontare della volta in cui fu fotografata senza il suo permesso in topless, in vacanza a Formentera, mentre si trovava all’interno della sua villa: “Ho fatto causa a Chi e ad Alfonso Signorini, e ho vinto“. Per fortuna però, tra i due c’è poi stato un lieto fine e quando si sono ritrovati faccia a faccia durante la sua conduzione al Grande Fratello, Ilary ha deciso di seppellire l’ascia di guerra e dimenticarsi di quell’inconveniente passato.

Inutile dire che il suo racconto ha sorpreso tutti quanti e nessuno si sarebbe immaginato che, in passato, Alfonso e Ilary hanno condiviso l’aula di un Tribunale!