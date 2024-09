Ignazio Boschetto calpesta la tradizione durante il suo matrimonio: il gesto davanti agli invitati è impressionante : “… Mi fa piangere”

Il membro de Il Volo Ignazio Boschetto ha deciso di rompere gli schemi della tradizione e sorprendere tutti quanti così.



Ignazio Boschetto è uno dei tre tenori de Il Volo e la sua voce è sicuramente una delle più belle del panorama internazionale. In queste ore l’uomo è convolato a nozze e, durante la cerimonia, l’uomo ha deciso di calpestare la classica tradizione e sorprendere tutti quanti con un semplice, ma non scontato, gesto.

Ma che cosa è accaduto? E perché i fan del cantante sono scoppiati a piangere? Scopriamolo subito insieme.

Il Volo sono sicuramente un orgoglio della nostra Nazione e, da alcuni anni a questa parte, il successo che hanno raggiunto è davvero incredibile. Ignazio Boschetto è uno dei tre membri e, oltre al suo talento, l’uomo è entrato nel cuore delle persone per la sua simpatia e per il suo sorriso stampato sempre sul volto.

In queste ore l’uomo ha emozionato tutti i suoi fan durante la celebrazione del suo matrimonio. Ecco perché.

Il matrimonio di Ignazio Boschetto e la compagna

La compagna di Ignazio Boschetto si chiama Michelle Bertolini e i due si sono sposati nel comune di San Lazzaro di Savena. I due hanno poi festeggiato a Villa Sola Cabiati, situata a Tremezzo sul lago di Como, un luogo incantevole e ideale per celebrare un matrimonio. Inizialmente, la ragazza ha indossato un bellissimo abito da principessa con un corpetto incrociato, per poi optare per un abito corto in pizzo, perfetto per la sera.

Prima dello scambio delle fedi, Ignazio ha però emozionato tutti con un gesto veramente toccante.

La cosa più da Ignazio che potesse fare Ignazio. Ma mi fa piangere che oltre alla mamma l’abbia accompagnato anche la sorella, le donne della sua vita che lo hanno portato lì dove ha aspettato l’altra donna della sua vita🥺 pic.twitter.com/nnLKCUBGPa — ghita🌷 (@Maghi_98) September 15, 2024

L’arrivo all’altare del tenore

Ignazio ha deciso di arrivare fino all’altare accompagnato dalla madre e dalla sorella, le donne che nella sua vita gli sono state a fianco in tutto. Uno strappo alla regola che ha emozionato tutti i fan dell’uomo e il mondo del web: “La cosa più da Ignazio che potesse fare l’Ignazio. Ma mi fa piangere che oltre alla mamma l’abbia accompagnato anche la sorella, le donne della sua vita che lo hanno portato lì dove ha aspettato l’altra donna della sua vita”. Ricordiamo inoltre che il padre di Ignazio, Vito Boschetto, è mancato improvvisamente pochi mesi addietro, e non ha quindi potuto presenziare al matrimonio del suo ragazzo, eventualità che ha reso ancora più toccante la scelta del cantante.

Insomma, anche questa volta Ignazio Boschetto ha saputo sorprenderci e gli auguriamo un amore eterno con la sua dolce metà.