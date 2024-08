‘Ida e Mario pronti a tornare’: la notizia che tutti aspettavano | Ecco dove e quando li rivedremo in TV

La coppia tanto amata di Uomini e Donne composta da Ida e Mario sta per tornare! Ecco la notizia che tutti stavano aspettando.

Lei una parrucchiera, lui un radiofonico già conosciuto dalle persone, sembra l’inizio di un film ma si tratta in realtà della coppia formata da Ida Platano e Mario Cusitore. I due sono stati certamente tra i protagonisti di questa edizione di Uomini e Donne e, nonostante non siano poi usciti assieme, in molti ci hanno sperato fino alla fine. È possibile però che ci sia un ritorno? Ecco la notizia che i telespettatori aspettavano da tempo.

Ida Platano è una donna con la d maiuscola che, purtroppo, non è riuscita a trovare l’uomo perfetto per lei.

In molti si ricorderanno della sua lunga e travagliata relazione con Riccardo Guarnieri. I due si erano proprio conosciuti sotto ai riflettori di Uomini e Donne e, dopo vari tira e molla, la coppia aveva annunciato di essersi lasciata definitivamente. Dopo di lui, la parrucchiera aveva provato a instaurare un rapporto con Alessandro Vicinanza. A causa però della poca maturità dell’uomo, la donna ha preferito interrompere la conoscenza.

Dopo una serie di relazioni andate a finire male, Maria De Filippi ha proposto alla Platano di sedersi direttamente sul trono, per trovare così la sua dolce metà.

La relazione tra Ida e Mario

Tra i corteggiatori della parrucchiera, quello che sicuramente ha fatto più chiacchierare di sé è stato proprio Mario Cusitore, un radiofonico napoletano molto caliente e con la risposta sempre pronta. Da subito l’uomo aveva cominciato a destare dei sospetti, soprattutto in Tina Cipollari. L’opinionista ha infatti accusato sempre l’uomo di mentire e di essere in studio soltanto per notorietà e non per interesse nei confronti di Ida. Sono poi arrivate le prime segnalazioni a cui la donna ha sempre preferito non credere.

Dopo però l’avvistamento con fotografia annessa dell’uomo in un B&B con un vecchio volto del programma, Ida ha deciso di cancellare completamente Mario dalla sua vita.

Il ritorno della coppia in televisione

Da diverso tempo a questa parte si vocifera di un possibile ritorno della coppia in televisione, nuovamente a Uomini e Donne. Qualcuno ha scritto sui social: “Ida e Mario pronti a tornare” perché in diversi credono che la coppia possa avere un secondo confronto a Settembre, all’interno dello studio della trasmissione. I fan lo sperano e, come ben sappiamo, anche da un punto di vista televisivo sarebbe sicuramente una bella mossa per fare numeri di ascolto e share.

Non ci resta quindi che sperare in un loro ritorno in televisione per sentire se Mario chiederà nuovamente scusa a Ida.