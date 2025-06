I CESARONI, si avvicina il gran ritorno ma volano scintille tra i membri del cast: “Ci fa schifo!” | La fiction perde i pezzi da 90

Il grande ritorno de I Cesaroni si avvicina e volano già scintille tra alcuni membri del cast, ecco che cos’è successo.

I Cesaroni sono una delle fiction Mediaset più amate di sempre, in quanto Claudio Amendola and company sono riusciti a radunare tutta l’Italia davanti al piccolo schermo nei primi anni Duemila, visto che all’epoca nessuno si perdeva neanche una puntata della famiglia della Garbatella più simpatica di sempre.

Sapevamo perfino la sigla a memoria, abbiamo riso con loro, ci siamo commossi e abbiamo sperato fino alla fine che l’amore tra Marco ed Eva sfociasse nel tanto sospirato happy ending. La fiction, basata sulla serie spagnola Los Serrano, è andata in onda dal 2006 al 2014.

Da quel momento i fan hanno atteso anni, chiedendo sempre a gran voce il ritorno della simpatica famiglia che, con il suo “metodo Cesaroni”, risolveva ogni sventura che la vita gli metteva davanti. Adesso, dopo tanto tempo, nel 2026 li rivedremo quasi tutti, e il grande pubblico non vede l’ora.

Eppure, I Cesaroni non sono ancora iniziati ma volano già le prime scintille tra alcuni attori. Ecco che cos’è successo che sta facendo agitare la rete.

Il grande ritorno de I Cesaroni

I Cesaroni stanno per tornare con molti storici personaggi e anche new entry, tra cui Ricky Memphis e Lucia Ocone. Le riprese sono iniziate qualche mese fa a Roma e l’arrivo previsto sul piccolo schermo dovrebbe essere per il 2026, anche se da Mediaset, almeno per il momento, non hanno dato una data precisa. Il primo grande assente di questo ritorno sarà purtroppo il compianto Antonello Fassari, il quale ci ha lasciato ad aprile per colpa di una malattia che l’aveva colpito da tempo.

Oltre a lui, gli altri grandi assenti dovrebbero essere: Max Tortora, Alessandra Mastronardi, Elena Sofia Ricci e Micol Olivieri. Ognuno di loro aveva rilasciato una precisa motivazione del perché non sarebbero tornati, nei mesi passati. Nonostante tutto, i fan hanno sperato fino all’ultimo di ritrovarli tutti nel cast… e invece, Claudio Amendola ha recentemente esternato una sua considerazione che avrebbe scoperchiato il Vaso di Pandora.

Le parole di Claudio Amendola su I Cesaroni

Come dicevamo quindi, dopo tanti anni di attesa i fan non vedono l’ora di vedere la nuova stagione de I Cesaroni, che dovrebbe approdare in tv nel 2026. Nonostante tutto, le prime polemiche non sono mancate e lo abbiamo udito qualche giorno fa durante l’Italian Global Series Festival di Rimini, dove c’erano ospiti Claudio Amendola e altri membri del cast. Qui Claudio, alla domanda sul perché alcuni membri del cast non sarebbero tornati, ha risposto molto duramente: “La Mastronardi era già uscita, Tortora era già uscito, quindi non è che nella sesta c’erano questi attori. Vi giuriamo, così mettiamo un punto, nessuno è uscito per volontà nostra… A cominciare dalla signora Ricci. Perché poi sembra che siamo noi che non vogliamo la loro partecipazione. Sono tutti attori che ci hanno detto “Arrivederci e grazie, ci fa schifo“…”, come leggiamo su Fan Page.

Qualche ora fa, come possiamo leggere su libero.it, Elena Sofia Ricci ha condiviso una storia Instagram che per molti potrebbe sembrare una risposta ad Amendola, ma questa è una supposizione dei fan, visto che non ha citato nessuno: “Chi ti vuole bene non ti ferisce, non ti mente, non ti usa, non ti tradisce. Perché ancor prima di amarti ti rispetta”. Come finirà questa storia?