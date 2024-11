“Ho una voglia assurda”: Elettra Lamborghini incontenibile dopo Ballando con le Stelle | La confessione spiazza tutti

In queste ore Elettra Lamborghini ha rotto il silenzio e ha confessato il suo desiderio dopo Ballando con le Stelle.

Ballando con le Stelle è sicuramente una delle trasmissioni più amate e seguite della televisione italiana. Durante l’ultima puntata, Elettra Lamborghini è stata invitata come ospite. Subito dopo la diretta, la ragazza ha confessato al pubblico un segreto inaspettato.

Inutile dire che le sue parole sono divenute immediatamente virali sui social, e per ore non s’è parlato d’altro.

Elettra Lamborghini è un’artista particolarmente amata dagli italiani. La sua simpatia l’ha resa seguitissima sui social e, infatti, conta migliaia di followers. In queste ore la bellissima cantante è stata invitata durante una puntata di Ballando con le Stelle. La sua apparizione televisiva ha immediatamente attirato l’attenzione di tutti i telespettatori.

Subito dopo la puntata la ragazza ha poi confessato ai propri followers un desiderio nascosto. Ma ecco quale nello specifico.

Elettra Lamborghini a Ballando con le Stelle

Chiunque si presenti sul palco di Ballando con le Stelle deve dimostrare il suo talento a suon di cha cha cha, rumba, bachata e altri stili di danza. Durante l’ultima puntata del talent, la mitica Elettra Lamborghini è stata invitata come ospite da Milly Carlucci. Accompagnata dal professionista Moreno Porcu, la cantante si è presentata con un abito rosso con frange super glamour e ha compiuto la sua esibizione. I due avevano una sintonia unica e, non appena hanno finito di ballare, il pubblico è esploso in un applauso.

Non appena poi Elettra è tornata in possesso del suo smartphone, ha deciso di pubblicare la sua esibizione su X e scrivere un commento.

❤️💃🏽🫶🏽 Giá mi manca voglio tornare anche settimana prossima 🥹❤️🫶🏽 erano almeno 7 anni che non ballavo latino mi é tornata una voglia assurda ❤️🥰#ballandoconlestelle Grazie @morenoporcu 🙏🏽🥹 pic.twitter.com/v5Tf6WpjIL — Elettra Lamborghini (@ElettraLambo) November 18, 2024

La confessione della cantante

Elettra ha dunque confessato sui X: “Già mi manca, voglio tornare anche settimana prossima. Erano almeno 7 anni che non ballavo latino, mi è tornata una voglia assurda”. Dopodiché ha taggato il professionista e lo ha ringraziato pubblicamente. Ebbene sì, Elettra oltre ad essere una vera e propria icona, è anche una ballerina di latino americano veramente talentosa. Qualcuno ha commentato sotto al suo video: “Elettra il prossimo anno ti vogliamo concorrente!” e poi: “Sei stata grandissima”.

E tu eri a conoscenza di questo talento nascosto della cantante? I fan di Elettra ne sono rimasti decisamente stupiti.