“Ho spar*to a mia moglie”: momenti di terrore puro a Casa a Prima vista | La visita a Roma si conclude con la fuga

Il racconto della star di Casa a Prima vista ha dell’incredibile: ha lasciato immediatamente quella casa a Roma. Ecco che cos’è successo.

Casa a Prima vista è un programma tutto made in Italy che sta raccogliendo moltissimi consensi nel nostro Paese. Che i programmi sull’immobiliare abbiano sempre affascinato il pubblico, d’altronde, l’avevamo capito.

Basti guardare il successo di show quali Fratelli in Affari, Prendere o Lasciare, Tiny House – Piccole case per vivere in grande, per capirlo. Per questo motivo il programma italiano ha ottenuto il medesimo successo dei suoi cugini televisivi stranieri.

Ovviamente, questo esito favorevole non era scontato, in quanto non sempre la scia lasciata da un programma internazionale ricrea lo stesso effetto con uno creato ad hoc locale.

Con Casa a Prima vista questo non è successo, classificandosi come uno dei programmi più seguiti e amati su Real Time. In merito proprio a questo interesse collettivo, oggi vogliamo riportarvi il racconto “del terrore” della star dello show. Un cliente gli avrebbe confessato apertamente la sua colpevolezza in merito a un crimine spregevole.

Panico per i fan di Casa a Prima vista

Casa a Prima vista è un programma molto amato, in quanto lo spettatore non si annoia mai durante le puntate, provando sensazioni sempre diverse in attesa della scelta. Per questo motivo il pubblico è ultimamente rimasto interdetto quando, durante l’orario canonico di messa in onda dello show, ha visto comparire le repliche delle edizioni precedenti.

Tranquilli: il programma di Real Time non è stato cancellato, semplicemente è stato messo temporaneamente in pausa, in primis per permettere al programma Cortesie per gli Ospiti, anch’esso molto seguito dai fan, di trasmettere le nuove puntate, e secondo per consentire agli agenti immobiliari più cliccati del momento di registrare le nuove puntate. Lo show riprenderà da gennaio 2025, con quella che dovrebbe essere una nuova stagione ancora più ricca di emozioni.

Il racconto della star dello show di Real Time

In attesa di vedere la nuova stagione di Casa a Prima vista, volevamo riportarvi il racconto rilasciato da una delle star del programma, Blasco Pulieri, a FanPage, in merito alla sua vendita più strana affrontata fino a oggi. L’agente immobiliare ha raccontato di aver ricevuto una chiamata per visionare una casa lussuosa a Roma, il cui nobile proprietario voleva vendere.

Dopo una presentazione sicuramente singolare, il Conte ha iniziato a mostrare a Pulieri tutta la casa, riferendosi spesso a un particolare momento che gli avrebbe sconvolto la vita. Non capendo a quale aneddoto il nobile si riferisse, Blasco gli chiese spiegazioni, e fu allora che udì la rivelazione shock: “Ma come, non lo sa? Io qua in cucina ho spar*to a mia moglie…“. Ovviamente, l’agente immobiliare ha preso il suo zaino ed è tornato di corsa in agenzia: “Questo voleva vendessi la villa mentre era ai domiciliari con la cavigliera“, ha poi concluso la star dello show.