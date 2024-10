“Ho perso un sacco di soldi”: Selvaggia Lucarelli l’ha ammesso candidamente, perdite ingenti per la giurata di Ballando con le Stelle

Selvaggia Lucarelli è tornata a parlare delle ingenti perdite di soldi che ha subito in questi ultimi anni. La motivazione è assurda.

Per l’ennesima volta quest’anno, Selvaggia Lucarelli è tornata a far parlare di sé. La donna ha infatti reso una lunga intervista nella quale ha raccontato qualche dettaglio in più sulle sue entrate ed uscite economiche.

Stando alle parole della donna, sembrerebbe che durante quest’anno abbia dovuto spendere migliaia e migliaia di euro in avvocati. Ma ecco perché.

Quando si tratta di dire come si pensa, la Lucarelli non si tira certamente indietro. Il suo caratterino l’ha sicuramente resa un personaggio assai discusso nel mondo dello spettacolo. In questi giorni, la giornalista è stata intervistata da un noto podcast, dove ha raccontato aspetti della sua vita che in pochi si sarebbero potuti immaginare.

Durante questa sua ‘confessione’ la donna ha spiegato il suo amore/odio per i social e come, talvolta, le siano costati veramente caro.

Lo svantaggio dei social secondo la giornalista

In una sua recente intervista, la donna ha voluto spiegare come in realtà i social non le abbiano mai fatto guadagnare un euro in tutti questi anni: “Io non ho mai guadagnato niente dai social, credo di aver fatto forse tre ADV in tutta la mia vita, in 25 anni”. La giornalista ha poi continuato: “Per me sono una grandissima perdita da un punto di vista economico”. La motivazione? Selvaggia ha spiegato di non beneficiare della stessa tutela legale di una qualsiasi testata giornalistica e, proprio per questo, di essere stata querelata decine e decine di volte l’anno: “Di fatto, perdo tantissimi soldi”.

Se chi si sente colpito può querelare gratuitamente, Selvaggia ha spiegato di dover spendere migliaia di euro per difendersi da queste accuse.

Quanto ha speso in avvocati la Lucarelli

In passato, durante un’altra intervista per il podcast BSMT, Selvaggia Lucarelli toccò già questa tematica. La donna ammise infatti: “I miei social non sono una fonte di ricchezza, ma casomai sono un grosso problema dal punto di vista economico”. Sempre durante questa confessione, la donna ha svelato quanti soldi ha speso in avvocati durante l’anno: “Io vengo querelata per qualsiasi cosa. Ricevo decine e decine di querele durante l’anno.. A me costa difendermi nei tribunali, ve lo posso garantire. Negli ultimi due anni ho speso forse 100 mila euro di avvocati”.

Insomma, la giurata di Ballando con le Stelle è sempre coinvolta in qualche diatriba che, a quanto pare, le costa migliaia e migliaia di euro!