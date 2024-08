“Ho avuto un cancro maligno”: Paola Perego non nasconde il dolore | La conduttrice parla del suo nuovo ‘ruolo’ a La Talpa

Dopo mesi in silenzio parla la conduttrice Paola Perego del suo tumore maligno e del suo ruolo nella trasmissione La Talpa.

Paola Perego è una delle colonne portanti della televisione italiana. La donna, negli ultimi mesi, ha dovuto passare un periodo abbastanza complicato, di cui ha deciso di parlare durante una sua recente intervista. La Perego ha dunque parlato del suo tumore maligno ed ha persino fatto riferimento alla trasmissione La Talpa, che per anni l’ha vista come timoniera. Ma ecco dunque le parole della donna.

Paola Perego è una donna con la d maiuscola, in grado di affrontare qualsiasi problema sempre con il sorriso stampato sul volto. Durante questo 2024, la conduttrice ha avuto a che fare con una serie di brutte esperienze tra cui: la caduta a Ballando con le Stelle che le ha provocato la rottura delle costole, un tumore maligno al rene e l’incidente del compagno Lucio Presta.

Nonostante però le siano capitate tutte assieme, la donna ha comunque affrontato con forza ogni momento e, recentemente, ha deciso di parlarne durante un’intervista con Tv Sorrisi e Canzoni.

Ecco dunque le parole della Perego che hanno emozionato tutti gli italiani in queste ore.

Paola Perego e la lotta contro il tumore

Durante l’intervista la donna ha dunque parlato del brutto tumore al rene che l’ha colpita durante questo anno: “Non è stato un anno semplice. Ho avuto un cancro maligno al rene, ne parlo senza problemi. È stato scoperto in tempo e ho deciso di raccontarlo: è importante ricordare e fare prevenzione e garantirla gratuitamente a tutti.” Dopodiché Paola ha spiegato di essersi completamente ripresa e di non aver dovuto fare alcuna terapia.

La donna, già qualche mese fa, aveva deciso di sensibilizzare la questione facendo un post sul proprio profilo Instagram.

Il suo ruolo per La Talpa

Dopo quindi questo brutto momento vissuto e condiviso sui social, i fan della donna hanno sperato a lungo in un suo ritorno come conduttrice per La Talpa. Tuttavia, proprio in questi giorni, Mediaset ha annunciato che la timoniera del reality sarà piuttosto Diletta Leotta. Paola ha quindi rivelato il suo nuovo ruolo all’interno della trasmissione: “La Talpa è sempre nel mio cuore, ma essendo io un personaggio Rai era scontato che prendessero qualcun altro. La guarderò come spettatrice.”

Insomma, nonostante la delusione di non vederla più come conduttrice del reality, Paola tornerà a farci compagnia con Simona Ventura a Citofonare Rai2.