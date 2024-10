Helena Prestes, spuntano altarini da bandiera rossa | La confessione dell’ex fidanzato getta un’ombra sulla modella: “Morbosa, ho deciso di bloccarla”

L’ex fidanzato rilascia una confessione in merito a Helena Prestes che ha lasciato tutti quanti senza parole. Nessuno sapeva questo lato della modella, chissà se ne parleranno al Grande Fratello?

Helena Prestes è una delle attuali concorrenti del Grande Fratello, condotto da Alfonso Signorini. La gieffina è una delle prime protagoniste ad aver inaugurato una potenziale love story della Casa di quest’anno.

Attrice e modella, Helena l’abbiamo già vista anche in altri reality, cioè Pechino Express e l’Isola dei famosi, dove sicuramente non è passata inosservata, soprattutto per il suo carattere volitivo e talvolta fumantino.

I primi malumori si stanno iniziando ad avvertire anche al GF, dove lo scontro tra la Prestes e le ex ragazze di Non è la Rai potrebbe assumere connotati inaspettati, dopo le lamentele di Pamela nei suoi confronti.

Alfonso Signorini potrebbe avere diversi nuovi argomenti, quindi da presentare durante la prossima puntata, soprattutto in merito alla modella, tra cui la rivelazione rilasciata dal suo ex…

Helena Prestes e Lorenzo Spolverato

Helena Prestes, può non stare simpatica a tutti all’interno della Casa del Grande Fratello: come stiamo vedendo in queste ore, i primi malumori nel gruppo si stanno facendo sentire, ma sicuramente con Lorenzo Spolverato i sentimenti sono tutt’altro che tiepidi. I due gieffini stanno dimostrando di provare delle emozioni molto forti, con Lorenzo che ha rivelato di avere voglia di frequentare Helena anche fuori dal reality.

A essere perplessa da questa vicinanza è un’amica molto conosciuta della modella, cioè Nikita Pelizon, la cui dichiarazione rilasciata su X, ha aperto un forte dibattito social: “Helena è istintiva, impulsiva, cinestesica, ecco perché molto fisica e… sogna famiglia e figli. Desidera essere amata. Lorenzo, ho l’impressione che desideri invece le telecamere fisse su di lui…“, come riportano da gossipetv.com. Chissà cosa ne penserebbero i diretti interessati…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carlo Motta (@mottacarlo)

Le parole di Carlo Motta

Le rivelazioni non si sprecano questa settimana su Helena Prestes, in quanto dopo le parole rilasciate dall’amica Nikita Pelizon, anche il suo ex fidanzato Carlo Motta ha voluto dire la sua in merito alla modella. Ha infatti rivelato: “È successo che ci siamo lasciati lo scorso 6 marzo, è stata una mia decisione e non si è trattato di tradimento. Ero stanco della nostra relazione…“. E ancora: “Per qualche mese mi ha cercato in maniera morbosa, mi chiamava tutti i giorni per 15 volte al giorno con 50mila telefoni diversi, visto che avevo deciso di non rispondere più al suo numero… quindi, ho deciso di bloccarla, mi ci sono trovato costretto”, ha rivelato a fanpage.it.

In merito a quello che sta succedendo tra la sua ex e Lorenzo Spolverato, Motta ha poi aggiunto: “Mi riferisco al modo in cui si relaziona con gli uomini. Può avvicinarsi a chi vuole, sono fatti suoi, però mi viene da pensare che abbia recitato quando era con me…“. Chissà se queste dichiarazioni arriveranno alla diretta interessata… Non ci resta che seguire le prossime puntate del GF!