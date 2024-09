Heather Parisi sbotta: “Uguale alla pornografia” | La showgirl molla bombe dopo le critiche feroci

Heather Parisi torna a parlare dopo l’ondata d’odio ricevuta. La showgirl ha mollato delle bombe incredibili. Ecco le sue parole.

La showgirl Heather Parisi, negli ultimi mesi, è stata al centro di varie polemiche e scandali. Dopo mesi e mesi di silenzio, la donna ha finalmente detto la sua e non ha utilizzato mezzi termini per farlo. Inutile dire che le sue parole sono divenute immediatamente virali e, in queste ore, non si sta parlando d’altro sui social.

Ma ecco dunque nel dettaglio cosa è accaduto e perché Heather non ha resistito, e ha voluto rispondere.

Heather Parisi è un noto volto dello spettacolo italiano e, anni fa, è stata l’amore proibito di milioni d’italiani. Attraverso il suo sorriso e la sua indiscutibile bellezza, la donna era entrata nel cuore di moltissimi telespettatori. Negli ultimi anni ha preferito però allontanarsi dal piccolo schermo e frequentare di tanto in tanto qualche salotto televisivo. Eppure, nonostante la sua ‘scomparsa’, Heather è tornata sulla cresta dell’onda.

Questo perché la figlia Jacqueline Luna Di Giacomo, tempo fa, ammise di non parlare con sua madre da più di dieci anni (da quando aveva all’incirca 14 anni).

Le parole di Heather Parisi

Dopo che Jacqueline Luna ha annunciato la sua gravidanza al concerto del fidanzato Ultimo, in molti si sono chiesti perché Heather abbia reagito soltanto con un lungo silenzio stampa. La showgirl non ha mostrato neanche un briciolo di entusiasmo per la figlia, e la cosa ha destato non poche critiche. Come riportato da Gossip.it, Heather dopo settimane di silenzio ha poi scritto: “Farsi i c**zi propri non è più un valore… Non devo difendere, proteggere o giustificare nulla della mia vita privata, non ho mai alimentato il gossip né mai l’alimenterò”.

Dopodiché ha proseguito: “Giornali e Tv lo usano come strumento di distrazione della gente. Io lo trovo uguale alla pornografia”.

La reazione del pubblico italiano

La showgirl attualmente vive a Hong Kong, assieme al compagno Umberto Maria Anzolin, con il quale ha avuto un parto gemellare a 50 anni d’età. Eppure, neppure la lontananza dall’Italia l’ha schermata da alcune critiche: “Voglio essere giudicata per il mio lavoro, per le mie idee, per le mie battaglie, invece che per il mio privato” ha poi scritto. Qualcuno sui social ha però commentato il post in questione con frasi del tipo: “Ti ricordo che i c**zi tuoi, compresi i figli e il marito, li hai portati tu dalla D’Urso, più volte”.

Insomma, delle parole che non sono sicuramente passate inosservate e che hanno visto moltissime persone in fermento nel web.