Harry e Meghan, tutta la verità sul video dall’ospedale: “II nostri figli erano…” | La scelta drastica: non potevano più aspettare

Il Principe Harry e Meghan Markle hanno mostrato al mondo la scelta che hanno dovuto fare per i loro figli.

Il Principe Harry e Meghan Markle, da quando si sono allontanati dall’Inghilterra (e principalmente da tutta la Royal Family), sono stati spesso al centro dell’attenzione. I motivi sono molteplici, in quanto si è passati dalle rivelazioni che i duchi del Sussex hanno rilasciato a Netflix con il loro documentario, fino al controverso libro Spare, pubblicato dal secondogenito di Lady Diana.

Dopo il loro allontanamento, Harry e Meghan si sono trasferiti a Montecito, in California, e da qui in poi conosciamo tutti i vari rumors, i pettegolezzi e le indiscrezioni che sono trapelati nel corso degli anni. Ad oggi, quel che è certo è che tra i Sussex e la Royal Family non sembra sia cambiato nulla e pare che la pace, almeno per il momento, sia lontana anni luce.

Soprattutto adesso, che il fratello di William ha ufficialmente perso l’appello in tribunale per riavere la scorta per sé e per la sua famiglia nel Regno Unito, il clima è tutt’altro che disteso. Lontani dai parenti, Harry e la sua consorte stanno cercando di trovare nuovamente il loro posto nel mondo.

Per questo, probabilmente, hanno voluto rendere pubblico quel video che li ritrae in ospedale, e in cui hanno dovuto compiere una scelta drastica per tutelare i propri figli. Ecco di cosa parliamo.

Harry e Meghan e la nuova vita pubblica sui social

Il Principe Harry e Meghan Markle sono sempre stati molto riservati per quello che concerne la loro famiglia, tant’è che ad oggi i volti dei loro figli, Archie e Lilibet, restano avvolti nel mistero. I fan, infatti, si sono dovuti accontentare di vederli con le emoticon sul viso durante la loro recente gita a Disneyland, in California, per festeggiare il quarto compleanno della piccola nipotina di re Carlo III.

Qui i Sussex hanno mostrato diversi scatti della loro piacevole giornata, esibendo anche la torta di compleanno a due piani della bambina a tema Sirenetta della Disney, e uno scatto in bianco e nero dove la bimba, protetta dal caldo abbraccio di mamma Meghan, si intravede appena. Chissà se questa nuova via social intrapresa dai Sussex, stile ex-Ferragnez, a loro porterà più fortuna…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Meghan, Duchess of Sussex (@meghan)

Il video dei Sussex diventato virale

Oltre a questi scatti social, il Principe Harry e sua moglie Meghan Markle, hanno voluto condividere con i loro followers, per sentirli più vicini forse, un video che li ritraeva in una stanza di ospedale, e in cui hanno dovuto prendere una decisione per i loro figli. Parliamo del famoso video di Meghan incinta di Lilibet mentre balla scatenata insieme al marito per cercare di stimolare il parto, dato che entrambi i loro figli sono nati in ritardo rispetto alla data presunta.

Con un simpatico messaggio social, la duchessa del Sussex a corredo del video ha dichiarato: “Oggi quattro anni fa succedeva anche questo. Entrambi i nostri figli erano passati una settimana dalla data di scadenza… così, quando il cibo piccante, tutta quella camminata e l’agopuntura non funzionavano… c’era solo una cosa da fare!“, innescando il trend (che oggi spopola sui social come la “sfida Baby Mama”) dove molte donne incinte si stanno filmando a loro volta mentre imitano la Markle.