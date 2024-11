Halloween bollente per Fedez: le immagini del bacio appassionato a New York con la donna del mistero scatenano i nostalgici dei Ferragnez

Halloween più che focoso per il rapper Fedez. Le immagini con la donna del mistero a New York hanno fatto il giro del web.

Il rapper Fedez è tornato al centro dell’attenzione mediatica dopo il suo Halloween bollente. Il rapper è volato direttamente a New York e ha incontrato una ragazza misteriosa.

Le immagini del loro bacio hot hanno poi fatto il giro del web, e ora è si è scatenato un vero toto-nomi per arrivare a scoprire quale sia l’identità della donna.

Che Fedez si stia godendo il suo momento da single è ormai indubbio. L’uomo, dopo essersi separato da Chiara Ferragni, ha passato un’estate all’insegna di yacht, festini e modelle bellissime. Sembrerebbe che dopo tanti anni egli abbia voglia di divertirsi. Nonostante le critiche non siano mancate, Fedez non si è mai nascosto dietro ad un dito, ed ha sempre fatto tutto alla luce del giorno.

E, proprio durante la festa di Halloween, Federico ha deciso di dare nuovamente il meglio di sé.

La festa a New York di Halloween

Ebbene sì, il rapper ha deciso di passare qualche giorno lontano dall’Italia, in compagnia dei suoi amici più stretti a New York. Per festeggiare Halloween, Fedez ha poi scelto di andare al Circoloco, una nota discoteca della grande mela e di Ibiza. Durante però questa serata di puro divertimento, i più attenti hanno notato un dettaglio in una storia Instagram di Alberto Dandolo. Dalle immagini si è scorto il rapper in compagnia di una donna mentre era intenzionato ad ‘assaggiare’ la sua lingua!

Inutile dire che il video è divenuto immediatamente virale sui social e qualcuno ha cominciato a tirare fuori qualche ipotetico nome della ragazza misteriosa.

Un 15enne che limona per la prima volta in discoteca, peccato che ne abbia quasi 40 di anni 🤡 #Fedez #influcirco pic.twitter.com/UgBMbouW0G — Valentina 🩵💜 (@vogliosolot3) November 2, 2024

Chi è la ragazza in compagnia di Fedez

Ad aver stupito tutti quanti è sicuramente il fatto che non si tratta assolutamente di Garance Authié, la modella francese spesso in compagnia del rapper durante quest’estate. Stando ad alcune voci di corridoio, e come riportato da Fanpage.it, sembrerebbe che i due non si sentano più già da qualche settimana. Purtroppo però il volto della ragazza intenta a baciare Fedez è completamente coperto e, dunque, impossibile da identificare.

Di una cosa però siamo certi: Fedez ama le modelle un po’ più alte di lui e la cosa ha fatto sorridere tutto il mondo del web!