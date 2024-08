“Hai toppato proprio”: Filippo sommerso da critiche dopo Temptation Island | Tutta colpa di un fidanzato

Il conduttore televisivo Filippo Bisciglia è stato accusato pesantemente sui social. Decine di critiche dopo Temptation Island.

Temptation Island è la trasmissione estiva per eccellenza che registra ogni anno numeri di ascolto e share incredibili. Il timoniere Filippo Bisciglia è diventato ormai il volto iconico del programma e attraverso i suoi consigli amorosi è riuscito ad entrare nel cuore di tutti quanti. Nonostante ciò, sui social l’uomo ha ricevuto molteplici critiche a causa di un suo comportamento.

Ma cosa è accaduto nello specifico? E perché qualcuno sostiene che l’uomo abbia toppato? Scopriamolo subito insieme.

Quest’anno Temptation Island ci ha sicuramente tenuto incollati alla televisione. Il dramma tra Lino, Alessia e la tentatrice Maika, oppure Raoul, Martina e il bel Carlo, sono stati soltanto alcuni dei chiacchieratissimi scandali della trasmissione. Come ogni anno, Filippo Bisciglia ha condotto la trasmissione e ha dato di volta in volta dei consigli ai fidanzati. Attraverso la sua esperienza e empatia, l’uomo è stato di grande aiuto per diverse coppie.

Ad aver destato le critiche di molti telespettatori è stato però il suo atteggiamento con una coppia in particolar modo.

Le parole di Filippo Bisciglia sui social

Non appena la trasmissione è giunta alla sua conclusione, Filippo ha fatto un post sul proprio profilo Instagram in cui ha ringraziato tutti gli italiani per gli incredibili numeri di ascolto. “Chiudiamo questa edizione con il record di sempre, 32% di share.. Non ho parole!! Immensa gioia per me e per tutte le persone che lavorano per il programma” ha scritto il conduttore sui social. Quest’anno Temptation Island ha dunque battuto ogni edizione precedente e si è confermata come la trasmissione per eccellenza dell’estate.

Sotto al post in questione non sono comunque mancate diverse critiche. Ecco perché.

Perché i telespettatori hanno avuto da ridire

Durante l’ultima puntata del programma abbiamo visto l’iconico falò di confronto tra due dei protagonisti di questa edizione: Tony e Jenny. L’uomo si era comportato un po’ da farfallone durante le puntate e la sua permanenza dentro la villa, mostrando particolare interesse per la tentatrice Karina. Nonostante Jenny abbia pianto lacrime amare e sembrava convinta di voler lasciare Tony, durante il falò hanno poi deciso di uscire insieme dalla trasmissione. Qualcuno ha dunque accusato Filippo di aver un po’ interferito con la scelta della ragazza e sotto al post emergono commenti del tipo: “Fil io ti adoro ma ieri con Tony e Jenny hai toppato proprio.”

E tu pensi che il conduttore sia stato troppo imparziale durante questo falò di confronto? O credi che alla fine la coppia fosse destinata a uscire assieme?