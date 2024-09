“… Ha dato picche”: Giovanna Civitillo prende le distanze dal marito Amadeus, dopo l’addio alla Rai finisce la ‘convivenza’

Amadeus e Giovanna Civitillo non li rivedremo più insieme, la “convivenza” è finita. Cosa starà succedendo secondo voi?

È una delle coppie più belle e più amate di sempre, quella composta da Amadeus e Giovanna Civitillo, il cui idillio d’amore dura da più di dieci anni e anche ha dato i natali al loro primogenito, Josè Alberto. Ricordiamo però che Ama era già diventato papà di Alice, avuta con la sua prima moglie, Marisa Di Martino.

La coppia si è conosciuta sul set de L’eredità, e da quel giorno non si sono più lasciati. Inoltre, ogni volta che Ama ha condotto uno dei tanti Festival di Sanremo la sua famiglia era sempre in prima fila a sostenerlo, dimostrando a tutti quanto le famiglie allargate possano esistere e coesistere in maniera molto naturale.

Da quando Sebastiani ha deciso di iniziare una nuova esperienza lavorativa, di cose ne sono state dette molte sul conduttore, in quanto l’opinione pubblica si è divisa con chi non avrà nessun problema a cambiare canale, pur di continuare a guardarlo, e con chi è più purista, e dall’emittente nazionale non si sposta.

Sarà dunque cambiato qualcosa per la coppia dopo questo stravolgimento lavorativo? Perché si parla di addio alla convivenza? Proseguite nella lettura e capirete.

La smentita di Giovanna Civitillo nei confronti di Amadeus

Come dicevamo, da quando Amadeus ha deciso di dire addio alla Rai a favore di Discovery, di cose ne sono state dette molte sul suo conto. I pettegolezzi si sono sprecati, anche se in realtà il conduttore è liberissimo di fare le esperienze che più gli aggradano, per poter continuare ad essere semplicemente l’Ama che tanto… amiamo!

In merito a questi pettegolezzi, sua moglie Giovanna Civitillo ha voluto chiarire una volta per tutte il suo pensiero: “Vedo in Ama la gioia di affrontare una nuova avventura. Vive di stimoli nuovi, di adrenalina e questo cambiamento gli sta facendo bene”. Inoltre, ha voluto chiarire: “È una bufala enorme che sia andato via perché la Rai non voleva darmi un programma, non è nel suo stile, non l’ha mai chiesto e non mi interessa…“.

Fine della convivenza lavorativa

Come avrete potuto intuire, tra Amadeus e Giovanna Civitillo va sempre alla grande. Semplicemente, da quest’anno non condivideranno più la medesima emittente e gli stessi studi televisivi. Tutto questo, però, dimostra quanto i due professionisti possono essere anche una cosa sola a livello sentimentale, ma lavorativamente parlando restano due figure a sé. Inoltre, in merito alla fake news che avrebbe visto i due coniugi in lite per questa decisione, l’ex volto della Rai ha rivelato: “Giovanna oggi lavora con Antonella Clerici ed è felice così…“.

“Ci abbiamo provato ma ci ha dato picche“, ha aggiunto Laura Carafoli, senior vice president chief content officer di Discovery, nei confronti di Giovanna.