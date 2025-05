Guerra fredda tra Maria De Filippi e il finalista di Amici dopo la denuncia per diffamazione: “Meglio scannarsi di persona”

Il retroscena inaspettato tra il finalista di Amici e Maria De Filippi. Nessuno si sarebbe potuto immaginare un astio simile.

In queste ore, la dichiarazione del finalista di Amici contro la timoniera del programma è finita al centro dell’attenzione mediatica. Il pesante litigio tra i due ha lasciato senza parole i fan della trasmissione e, inutile dirlo, nessuno si sarebbe potuto aspettare una faida simile.

La pesante discussione è costata cara all’allievo della scuola, visto che avrebbe addirittura ricevuto una denuncia dalla De Filippi. Ma ecco cosa è accaduto.

Amici di Maria De Filippi è una delle trasmissioni più amate del palinsesto televisivo italiano. Questa edizione è ormai giunta al termine, e ha visto come vincitore il talentuosissimo Daniele, ballerino della maestra Celentano. Nonostante però la scuola abbia chiuso solamente da qualche giorno, in queste ore è tornata al centro dell’attenzione.

La motivazione? L’assurdo retroscena tra Maria De Filippi ed uno dei suoi ‘pupilli’ più cari.

La scioccante rivelazione di Valerio Scanu

Come ben sappiamo, il cantante Valerio Scanu ha cominciato la sua carriera artistica tra i banchi della scuola di Amici. Tra lui e Maria c’è sempre stato un bellissimo rapporto, finché un giorno è accaduto l’impensabile. Lo ha raccontato direttamente il cantante, durante una sua recente intervista per Nunzia De Girolamo. Quando la conduttrice gli ha chiesto se nella sua vita avesse mai agito d’istinto, Scanu ha ricordato questo aneddoto del passato: “Dieci anni fa ho fatto una pesante litigata, anche mediatica, con Maria De Filippi… che comunque era una persona che mi stava vicino”. Valerio ha poi raccontato il motivo della spinosa discussione, ovvero una promessa disattesa da parte della conduttrice, la quale lo aveva invitato al serale del talent per poi, apparentemente, dimenticarsene.

La ciliegina sulla torta fu poi un’affermazione che il cantante pubblicò sui social.

La pesante accusa che gli costò una denuncia

Valerio ha poi raccontato senza peli sulla lingua di aver pubblicato una storia su Instagram in cui affermava che chiunque osasse contrastare Maria De Filippi si sarebbe ritrovato a breve ‘con il sedere per terra’. La conduttrice, in tutta risposta, secondo quanto riferito da Scanu decise di denunciare il ragazzo per diffamazione. Dopo dieci anni dalla vicenda, Scanu si è pentito di quella triste pagina con la De Filippi, ed ha infatti ammesso: “Se noi ci fossimo scannati di persona, sarebbe andato meglio, proprio perché comunque c’era un rapporto… Mi dispiace veramente tanto per tutto quello che è successo. Con Maria ci siamo veramente voluti bene”.

Insomma, non ci resta che augurare al cantante e alla conduttrice di tornare nuovamente in buoni rapporti, e di lasciarsi alle spalle le incomprensioni del passato!