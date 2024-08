“Guardate quella pancia”: Valeria Marini nel bersaglio degli haters | La risposta è stata davvero sbalorditiva

Valeria Marini al centro delle critiche sui social. L’immagine pubblicata dalla showgirl ha lasciato tutti a bocca aperta.

Valeria Marini è sicuramente un personaggio dello spettacolo che da sempre ha fatto parlare di sé. La sua personalità pimpante e il suo modo di fare l’hanno resa unica nel suo genere. La showgirl conta anche diversi follower sui social, dove pubblica aggiornamenti della sua vita. In queste ore, un post pubblicato su Instagram da Valeria ha lasciato tutti quanti sbigottiti.

La donna ha ricevuto una pioggia di critiche e un commento in particolar modo ha attirato l’attenzione di tutti quanti.

Che Valeria Marini sia una forza della natura ormai si sa e lo ha dimostrato più e più volte all’interno del piccolo schermo. In molti si ricorderanno della donna dentro la casa del Grande Fratello o nei vari programmi in cui ha fatto delle apparizioni. Di una cosa possiamo stare certi: quando si tratta di Valeria le risate non possono certamente mancare.

Nonostante però lei e i suoi baci stellari siano entrati nel cuore di tutti quanti, in queste ore la donna ha ricevuto un’ondata d’odio senza precedenti. Ecco però che cosa è accaduto.

Il pancino sospetto di Valeria Marini

Valeria Marini ama pubblicare sui social delle immagini di lei in posa, con vestiti sfarzosi e espressioni accattivanti. Proprio in queste ore ne ha pubblicata una che lasciato tutti i follower senza parole. La donna è sdraiata su una roccia, sotto di lei una visuale pazzesca e moltissimi alberi. Il tramonto le illumina il volto e i capelli sparsi sotto al suo corpo completano il quadro.

Nonostante lo scatto sia molto bello, qualcuno si è accorto che Valeria ha utilizzato palesemente delle applicazioni di fotoritocco per diminuire il suo pancino e per modificare alcuni tratti del suo volto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌟VALERIA✨MARINI🌟🇮🇹 (@valeriamarini)

La risposta della showgirl alle critiche

Inutile dire che nei commenti sono piovute decine e decine di critiche. Diversi hater hanno infatti cominciato a dire che la showgirl abbia esagerato con photoshop e qualcuno ha commentato: “Guardate quella pancia..” per sottolineare come i suoi addominali siano il frutto di alcune modifiche. Nonostante però le pesanti accuse, la donna ha deciso di rispondere in maniera memorabile: con il silenzio. La Marini non si cura quindi delle critiche e continua a splendere a prescindere dai suoi hater.

Insomma, la donna dovrebbe essere un esempio per tutti noi che a volte ci interessiamo troppo del giudizio altrui.