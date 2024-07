Greta Rossetti non le manda più a dire: “Ho sofferto in silenzio…” | Dopo la bordata velenosa, ora tocca gli avvocati

Greta Rossetti non le manda di certo a dire, e questo i fan l’hanno capito fin dai tempi della sua permanenza al Grande Fratello. Ecco come ha risposto alla provocazione dell’ex gieffina.

Il Grande Fratello è finito ormai da diversi mesi, eppure ancora se ne parla, in quanto i gieffini continuano ad avere scontri anche lontani dalle telecamere. Diciamo che questa edizione è stata ancora più battagliera delle altre, in quanto abbiamo assistito a litigate epiche.

I fan, infatti, non vedono l’ora di vedere cosa avrà escogitato Alfonso Signorini per la prossima edizione, in quanto (almeno per il momento) sappiamo che lui tornerà alla conduzione, e che Giuseppe Garibaldi lo sta aiutando con i casting della prossima edizione.

Sono molte le indiscrezioni che stanno circolando, dal nome degli opinionisti ai possibili membri Vip che potrebbero partecipare, ma almeno per il momento non abbiamo ancora notizie ufficiali.

A prescindere da quello che il reality riserverà ai telespettatori – che è ancora top-secret – possiamo rivelarvi cosa sta succedendo tra Greta Rossetti e un’ex gieffina. La prima non la manda di certo a dire, e risponde così alla provocazione brutale della seconda.

L’inizio della polemica con Greta Rossetti

Facciamo un passo indietro, in quanto la bagarre in questione va spiegata dall’inizio. Tutto è cominciato con una dichiarazione rilasciata dall’esperto del gossip Amedeo Venza, secondo il quale, durante il party del dopo GF avvenuto qualche mese fa, Mirko Brunetti avrebbe apostrofato in maniera non proprio galante Greta Rossetti e tutte le donne in generale. A questa dichiarazione è sopraggiunta la conferma del fidanzato di Greta, cioè Sergio D’Ottavi, con il quale pare sia sopraggiunta la pace grazie anche al benestare anche di mamma Marcella.

Sergio a quel post aveva infatti risposto: “Confermo che i fatti riportati sono veri e non posso ignorarli o negarli. Tuttavia, ho sempre cercato di mantenere discrezione per non mettere in difficoltà altre persone…”, ribadendo di non voler “riaprire una questione ormai chiusa“. Dopo queste parole, è arrivato il commento provocatorio di un’ex gieffina.

Giselda contro Greta e Sergio: botta e risposta tra gli ex gieffini

A smentire le parole di Sergio D’Ottavi ci ha pensato Giselda Torresan, la quale ha rivelato che la musica nel locale sarebbe stata troppo alta per poter sentire le parole dette da Brunetti. Da qui è scoppiata la guerra social tra i tre, in quanto Sergio ha risposto su X con queste parole: “A me l’aria di montagna ha sempre fatto bene. Ma ovviamente, salendo troppo in alto, l’ossigeno manca e si entra in stato confusionale…“.

Questa allusione poco è piaciuta alla Torresan, la quale a sua volta ha replicato con una frase che per molti è stata considerata pesante in merito alla situazione familiare di Greta: “Almeno io vado a testa alta sempre, vengo da una famiglia con buoni valori, mai una multa, mai pagato le tasse in ritardo di un giorno…Ma il padre dov’è o dove è stato?“. A rispondere questa volta è stata Greta Rossetti che non le manda di certo a dire, e risponde così alle provocazioni dell’ex gieffina: “Mio padre non c’è, è vero, ma ciò non ti autorizza a usare questo fatto contro di me. Pagare le tasse e rispettare la legge non fanno di te una persona migliore…” e ancora: “Io ho sofferto in silenzio senza disturbare nessuno. Ora basta…“.

L’aggiornamento da parte della mamma di Greta

Il botta e risposta tra Greta, Giselda e Sergio sembrava essere concluso, ma da poche ore è sopraggiunto un aggiornamento che non potevamo non riportarvi.

La mamma della Rossetti, Marcella Bonifacio, ha infatti rivelato: “Sto andando in questo momento a fare la querela perché ho sentito il mio legale e mi ha detto che non doveva permettersi di parlare della parte privata di cui voi sapete”, confermando quindi di voler querelare la Torresan. Come finirà questa storia?