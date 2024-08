Greta Rossetti chiude la porta in faccia a Sergio, lo sfogo annichilisce i sostenitori della coppia: “Non c’è spazio per te” | La delusione è palpabile

Amore al capolinea per Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi: il duro sfogo dell’ex gieffina lascia i fan senza parole. Ecco che cosa ha rivelato.

Il Grande Fratello riesce sempre a entusiasmare milioni di telespettatori, i quali seguono con molto ardore ogni singola puntata. A prescindere dai litigi, dalle simpatie, dai personaggi preferiti o da quelli odiati, c’è sempre qualche aspetto che susciterà interesse nel cuore dei fan.

Sono gli amori che nascono all’interno della Casa. In questi anni, di cuori che hanno iniziato a battere durante la permanenza al reality ne abbiamo visti molti: abbiamo assistito ai primi sguardi, ai primi abbracci ai primi baci di molti concorrenti. L’aspetto sentimentale fa puntualmente sognare i romantici, soprattutto coloro che credono nel “vissero per sempre felici e contenti“.

Per ogni coppia che abbiamo visto o che si è formata in seguito, i rispettivi fandom hanno sempre sperato in un legame duraturo.

Su Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi ci hanno creduto in molti, ma purtroppo un recente annuncio sui social ha annientato le loro aspettative. I due hanno chiuso la porta: non quella rossa del GF, ma quella del loro cuore, e questa volta pare per sempre. Cos’è successo?

Greta e Sergio: non è la prima volta

Non è la prima volta che Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi dichiarano la fine del loro amore, in quanto successe già qualche mese fa, quando in maniera del tutto inaspettata i due misero un bel punto alla loro storia.

In quel frangente i due si lasciarono, ma dopo poco ricominciarono la frequentazione, che pareva andare a gonfie vele. I due ex gieffini vollero mantenere la loro storia privata per poter capire meglio in che direzione andare senza l’intrusione di followers ed haters. Dopo lo sfogo dell’ex tentatrice di Temptation Island, però, i fan hanno attivato la modalità “lutto” nei loro profili.

Lo sfogo dell’ex gieffina

I follower di Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi avevano già capito che qualcosa non andava bene dopo una riposta nel box domande di Instagram della stessa ex gieffina: “Quando capisci che è finita? Quando l’altra persona preferisce andare in discoteca, viaggiare e divertirsi da solo. Lì devi capire che non c’è più spazio per te“.

Alla fine, però, lo sfogo rilasciato da Greta ha messo fine ad ogni dubbio: i due, per motivi non ancora chiariti, si sono lasciati ufficialmente: “Mi ritrovo nuovamente qui, a scrivere un comunicato alle 5 del mattino, questa volta con il rammarico che tutto stava andando perfettamente… Per il rispetto di quella che è stata per me questa relazione, i motivi li terrò privati, e non credete a tutto quello che leggete…“. Chissà se Sergio replicherà… e soprattutto, che cosa sarà successo?