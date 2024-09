Grave lutto nel mondo dello spettacolo, il vincitore di Sanremo l’ha persa nel modo più crudele: “Eri, sei e sarai sempre luce”

In queste ore il vincitore di Sanremo ha subito un grave lutto. La sua reazione ha emozionato tutti i fan.

Marco Mengoni è l’ex vincitore della passata edizione del Festival di Sanremo. La sua voce e la sua solarità hanno da sempre emozionato gli italiani, e attualmente conta migliaia di fan in giro per il mondo. In queste ore però, il cantante ha subito un grave lutto che ha sconvolto tutti, e che ha compromesso la sua serenità.

La sua reazione è divenuta virale sui social e in queste ore i suoi fan gli sono stati a fianco, per quanto possibile.

Marco Mengoni è sicuramente un cuore d’oro, amato per la sua semplicità e per il suo modo di fare. Il cantante è uno degli artisti più talentosi del panorama musicale italiano, e da anni ci accompagna con la sua meravigliosa voce. Recentemente il ragazzo ha vinto il festival di Sanremo con la canzone ‘Due Vite’ e, come al solito, le sue parole sono arrivate dritte al cuore degli ascoltatori.

La fan numero uno del cantante era però una soltanto: sua madre, che purtroppo è venuta a mancare proprio in queste ore.

Il legame tra Marco Mengoni e la madre

Nadia Ferrari era la dolcissima madre di Marco Mengoni, venuta a mancare a soli 60 anni d’età. Da tempo combatteva contro una grave malattia, ma questo non l’aveva comunque fermata dal supportare ogni giorno il suo ragazzo. In passato, il cantante rivelò durante un’intervista: “Mia madre è sempre stata il mio punto di riferimento. È stata lei a trasmettermi l’amore per la musica e a incoraggiarmi a seguire i miei sogni”.

Una donna con la D maiuscola, che in molti si ricorderanno durante la vittoria del proprio figlio al Festival di Sanremo.

Perché noi ricorderemo sempre questa mamma che esplose di felicita nel vedere un altro trionfo di suoi figlio. Ora si,Nadia eri,sei e sarai sempre luce❤️‍🩹 #MarcoMengoni pic.twitter.com/KyCP9Ew5uc — ꜰᴀᴛᴇᴠᴇɴᴇ ᴜɴᴀ ʀᴀɢɪᴏɴᴇ (@falsah99) September 23, 2024

Il video che ha fatto emozionare tutti

Sui social è divenuto virale il video di Nadia seduta dentro al teatro dell’Ariston, inquadrata dal cameraman prima dell’annuncio della vittoria del proprio figlio. Aveva gli occhi chiusi, il cuore in gola e poi ad un tratto i suoi occhi si sono illuminati per il comunicato di Amadeus. “Perché noi ricorderemo sempre questa mamma, che esplose di felicità nel vedere un altro trionfo di suo figlio. Ora si, Nadia, sei e sarai sempre luce”, ha scritto un fan su X.

Un grave lutto che purtroppo ha lasciato tutti gli italiani a bocca aperta, e anche noi mandiamo un forte abbraccio a Marco.