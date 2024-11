Grande Fratello, umiliazione totale per Federica: “Lascia stare i verbi!” | Persino Alfonso ride di lei con gli altri gieffini

Umiliazione incredibile per la gieffina Federica. Anche Alfonso non è riuscito a non scoppiare a ridere. Ecco perché.

La nuova gieffina Federica ha già attirato l’attenzione mediatica. Tuttavia, è stata una brutta figuraccia fatta ad averle fatto puntare tutti gli occhi addosso. Persino Alfonso non è riuscito a trattenersi, ed è scoppiato a ridere assieme agli altri coinquilini.

Ma cosa è accaduto? E perché qualcuno sostiene che si sia trattata di un’umiliazione totale? Non ci resta che scoprirlo.

Questa edizione del grande fratello ha visto l’arrivo di due concorrenti di Temptation Island: Alfonso e Federica. Anche l’anno scorso era stata fatta una scelta simile con Perla, Mirko e la tentatrice Greta, dimostratasi poi super intelligente. La napoletana Federica ha già fatto chiacchierare moltissimo di sé e in queste ore il suo nome è sbucato spesso online.

Ad aver attirato l’attenzione mediatica è stata una sua frase pronunciata durante la diretta h24.

La gaffe avvenuta in diretta di Federica

I fan di Temptation Island sapranno alla perfezione la storia di Federica e Alfonso. I due napoletani si erano conosciuti quando la ragazza era ancora una bambina (aveva 12 anni) e da quel momento non si erano più lasciati. Eppure lei, infastidita dalla gelosia di lui, aveva deciso di scrivere al programma per scoprire il mondo al di fuori della sua relazione. Dopo un breve flirt con il tentatore Stefano, i due hanno deciso di uscire separati dal falò di confronto. Quando poi si sono incontrati nuovamente nello studio di Uomini e Donne, Alfonso si era mostrato ancora molto innamorato di lei, mentre Federica no.

A pochi giorni dall’inizio di lei dentro il GF, il ragazzo si è presentato come secondo concorrente. Durante poi un momento assieme, la ragazza ha fatto una gaffe clamorosa.

Federica che sbaglia tutti i verbi e Alfonso e Javier che la perculano dicendo “vabbè lascia stare con sti verbi” “si infatti si è capito il concetto benissimo” 💀#grandefratello pic.twitter.com/rD5JN5u9wg — sisonokevin (@si_sonokevin) November 6, 2024

Quando coniugare i verbi diventa un problema

La ragazza si stava trovando in giardino in compagnia di alcuni compagni, compreso Alfonso, quando ad un certo punto ha cominciato a dire: “Se io avessi detto la verità sulla mia età, tu ti avess… ti avrebbe condizionato e non avre… non avresti continuato”. Prima però di concludere la sua frase, Alfonso l’ha interrotta scherzosamente dicendole: “Vabbuò, eh, dai lascia stare con questi verbi!” Tutti quanti sono scoppiati a ridere, anche lo stesso Javier che non è madrelingua. Qualcuno l’ha poi paragonata a Perla Vatiero che, durante il suo percorso al GF, aveva spesso sbagliato a coniugare i verbi.

Ma Federica si ama così com’è, e anche questa sua mancanza ha fatto sorridere tutti quanti!